قال صالح جعودة، عضو مجّلس الدولة، إن المجلس ينوي بحثَ انعكاسات الاجتماع المرتقب بين رئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي؛ على المشهد السياسي الليبي، وذلك خلال جلسة المجّلس المُقبلة في طرابلس.

جعودة؛ وفي تصريحاتٍ لوكالة «أخبار ليبيا 24» أكد أنّ مجلس الدولة سيناقش في جلسته البيان الأخير الصادر عن هيئة الأوقاف بشأن المذهب الإباضي، والذي أثار توتراً وجدلاً كبيرين، على حد تعبيره.

وعبّر جعودة عن قلق مجّلس الدولة من أن يتسبب هذا البيان في إشعال فتنة طائفية أو مذهبية في البلاد، مشيرًا إلى أن ملفي الاجتماع الثلاثي وبيان الأوقاف هما من أهم البنود المطروحة للنقاش في جلسة يوم الأربعاء المقبل، بحسبِ تصريحاته.

وكان اجتماع القاهرة الثلاثي الأول قد خلُص إلى التاكيد على وجوب تشكيل حكومة موحدة تقود لإجراء الانتخابات وتقدم الخدمات الضرورية للمواطن، كما تم التوافق على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخل أجنبي في شؤونها.

وأضاف البيان أن الاجتماع الثلاثي أسفر أيضا عن تشكيل لجنة فنية بمرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة “6+6” وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة، إضافة إلى عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.