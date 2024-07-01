المنفي يستمع لإحاطة جهازي المخابرات والردع

أخبار ليبيا 24

التقى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، مع خبراء من جهازي المخابرات الليبية والردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

مناقشة ملفات الهجرة والإرهاب

وقدم الخبراء إحاطة مفصلة عن تطورات ملف الهجرة غير الشرعية والتحديات التي تواجهها الأجهزة الفنية التي تعمل للتصدي لتدفق المهاجرين إلى ليبيا باعتبارها بوابة عبور لدول جنوب أوروبا، وتضمنت الإحاطة أيضاً مناقشة لملف مكافحة الإرهاب وارتباطه بالهجرة، وفقاً لبيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

دول الاتحاد الأوروبي تولي اهتمام كبير بملف الهجرة في ليبيا

وفي سياق آخر مرتبط بملف الهجرة، بحث مسؤولون بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، مع وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة سفيره لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، عدة موضوعات متعلقة بالمهاجرين غير النظامين من بينها إلغاء الغرامة على تأشيرات الخروج للمهاجرين ضمن برنامج (العودة الطوعية).

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن اللقاء ناقش مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى دعم القواطع الحدودية حسب الاتفاق والشراكة مع البعثة الفنية للاتحاد الأوروبي، لإدارة الحدود المتكاملة «يوبام»، وأيضا مناقشة الاستعدادات لمنتدى المتوسط للهجرة الذي يعُقد في 15 يوليو المقبل.

وتولي بعثة الاتحاد الأوروبي اهتمام كبير لملف الهجرة، إذ أن بلدان جنوب أوروبا مقصد المهاجرين الذين يحلمون ببداية حياة جديدة بعيداً عن أوطانهم التي مزقتها الحروب والأوضاع المعيشية الصعبة، ومن المترقب أن يزور وفد أوروبي كل من بنغازي وطرابلس، وذلك لمتابعة أوضاع المهاجرين، والتباحث مع السلطات الليبية حول ملف الهجرة واحترام حقوق الإنسان والمهاجرين، وتحسين إجراءات البحث والإنقاذ في البحر، فضلا عن أنشطة وكالات الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى مراكز الإيواء، وتبسيط عمليات العودة الطوعية المدعومة.