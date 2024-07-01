الطرابلسي يفتتح معبر رأس جدير ويؤكد “إنهاء الانفلات الأمني”

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بعد توترات أمنية خلال آخر ثلاثة أشهر وإغلاق معبر رأس جدير لإعادة السيطرة عليه وضبطه، أعلن اليوم عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف عن إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي مع تونس وبشكل رسمي.

تنظيم المعبر وتأمينه ضد المهربين

وقال الطرابلسي خلال مؤتمر صحفي إن إقفال المنفذ الحدودي من الجانبين التونسي والليبي كان لغرض تنظيم المنفذ وإنهاء الانفلات الأمني، مشيرا إلى أنه اتفق مع نظيره التونسي على تسهيل حركة عبور المسافرين وتزويد المنفذ بأجهزة تفتيش.

وشدد الطرابلسي على ضرورة أن تتولى إدارة وتأمين المنفذ الحدودي (قوة شرطية رسمية)، مؤكدا حل ملف تشابه الأسماء بين البلدين بتعليمات الرئيس التونسي قيس سعيد، وتغيير جميع العاملين بالمنفذ لضمان سير العمل الأمني بكفاءة.

ما جاء في كلمة وزير داخلية تونس

من جانبه قال وزير الداخلية التونسي خالد النوري، “إن هناك تحديات مشتركة عديدة تمر بها المنطقة، ويعيشها الشعبان التونسي والليبي، آملا أن يساهم فتح منفذ رأس اجدير في سبيل تركيز دولة ديمقراطية حرة مستقلة القرار، يكون المواطن مركزًا لها ومصدر خياراتها”.

وأكد النوري على استعداد بلاده “للتعامل الإيجابي مع الاقتراحات الكفيلة بمزيد من تجذير العلاقات بين ليبيا وتونس، تجسيدًا لحرص قيادة البلدين لرفع التحديات المشتركة التي تعيشها المنطقة”.

و تعثرت محاولات فتح المعبر بين تونس وليبيا ثلاث مرات، وعلى الرغم من توقيع سلطات البلدين اتفاقًا أمنيًا يقضي بإعادة فتح المنفذ أمام حركة الأشخاص والعربات، في حين تم فتح المعبر بشكل جزئي للحالات الإنسانية منذ مطلع شهر يونيو الماضي.