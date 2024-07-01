الصين تصل للحل.. علماء يثبتون إمكانية “زراعة المريخ”

Syntrichia Caninervis.. هذا الاسم الذي يبدو كتعويذات هاري بوتر، هو في الحقيقة نوع من أنواع الطحالب الصحراوية، لكنه –بشهادة العلماء– قادر على أن يكون مدهشًا مثل السحر.

منذ سنوات طويلة يحلم العلماء باستعمار المريخ، وتحويله لبيئة مناسبة لحياة البشر، لكن مع عدم وجود مقومات حياة هناك، لم يتحقق الحلم حتى الآن.

وفي مختبر صيني، تعمد مجموعة من العلماء بمعهد البيئة والجغرافيا بأكاديمية العلوم الصينية بأورومتشي، بقيادة العالم تشانغ داو يوان- تعريض هذا الطحلب، وغيره، إلى ظروف مشابهة لظروف المريخ، من حيث درجة الحرارة شديدة الانخفاض، والإِشعاع العالي، والجفاف التام، وكانت المفاجأة أن هذا الطحلب الساحر قادر على أن يعود للحياة متى توفر سبيل لذلك، أي أنه يدخل في حالة تشبه الخمول، حتى وصول موارد جديدة، ويمكنه الازدهار رغم كل الضغوط.

علماء الصين أخضعوه لتجارب قاسية

البحث سلطت الضوء عليه مجلة Innovation، والتي أوضحت أن الضغوط التي تعرض لها الطحلب تضمنت تعريضه لدرجة حرارة 80 تحت الصفر، ثم درجة حرارة 196 تحت الصفر.. وأظهرت الطحالب قدرة مدهشة على تحدي الموت.

ولفتت المجلة إلى تصريحات العالم الصيني قائد المشروع: “هذه الطحالب مرشحة بقوة لأن تكون الحل لمشكلة استحالة الحياة على المريخ”.

وتضمنت التجارب، وضع Syntrichia Caninervis في النيتروجين السائل، لمدة وصلت لنحو شهر، ورغم ذلك عاد للحياة مجددا، ليؤكد إمكانية أن يزرع البشر المريخ مستقبلا.