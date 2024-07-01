السايح واللافي يتابعان آخر مستجدات الانتخابات البلدية

تابع عماد السايح، رئيس المفوضية العُليا للانتخابات، مع النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي؛ آخر مستجدات الانتخابات البلدية لـ60 بلدية في عموم ليبيا.

وبحثَ السايح مع اللافي في طرابلس؛ جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية المزمع عقدها، بالإضافة إلى الاطلاع على الصعوبات والتحديات التي تواجهها عملياً وفنياً فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة اتجاه تنفيذها.

بدوره ثمّن اللافي المجهودات التي تقوم بها المفوضية العُليا للانتخابات في سبيل إنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي، بحسب ما نشرته المفوضية عبر منصة فيسبوك.

وفي آخر إحصائية لعدد المسجلين في الانتخابات البلدية، بلغ إجمالي المسجلين 124.503 ناخبًا وناخبة، منهم 94.133 ناخب من الرجال، و 30.370 ناخبة في عموم ليبيا.

أعلنَ عماد السايح، رئيس المفوضية العُليا للانتخابات، عن افتتاح منظومة التسجيل لانتخابات المجالس البلدية منتهية الولاية.

السايح؛ وخلال كملته ضمن مؤتمر صحفي للإعلان عن فتح منظومة التسجيل، أكد على أنّ العملية الانتخابية أمر أساسي لاستقرار الدولة وتقدمها، مشددًا على أن إمكانية إجراء الانتخابات المرّتقبة في ليبيا أمرًا ليس مستحيلاً على حد تعبيره.

وكانت قد أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن انتخابات «المجموعة الأولى» من المجالس البلدية منتهية الولاية ستبدأ في الـ9 من شهر يونيو الحاليّ، وقالت المفوضية العليا للانتخابات، ضمن المادة رقم (2) من قرارها: «على الإدارة العامة للمفوضية وضع الخطط المعتمدة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالتجهيز والتوظيف والتغطية المالية لمكاتب الإدارات الانتخابية، كل حسب حجم العملية الانتخابية المكلفين بها» وفقَ القرار الصادر عن المفوضية العُليا للانتخابات عبر منصة فيسبوك