مجددًا... الدولار على أعتاب 7 دنانير

ارتفعَ سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية مع تعاملات بداية الأسبوع ليصل إلى مستوى 6.90 دينار للدولار الواحد، بعد أن استقر لفترة وجيزة عند مستوى 6.80 دينار، وفقَ الأسعار المتداولة في سوق المشير بطرابلس وسوق فينيسيا في بنغازي.

وبلغ سعر صرف اليورو في السوق الموازية مستوى 7.31 دينار لليورو الواحد، منخفضًا بشكل طفيف عن مستويات 7.35 دينار، في حين سجل سعر صرف الليرة التركية في السوق الموازية 0.20 دينار، وبلغ سعر صرف الدينار التونسي 2.15 دينار.

وفي السوق الرسمية استقرَ سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية عند مستوى 4.87 دينار، في حين ثبُت سعر صرف اليورو عند مستوى 5.22 دينار، كما شهد سعر الجنيه الإسترليني استقرارًا هو الأخر عند مستوى 6.16 دينار

وفيما يتعلق بالعملات العربية، استقرَ سعر الريال السعودي عند 1.29 دينار، وكذلك الدينار التونسي عند 1.55 دينار، وحافظ الدرهم الإماراتي على سعره عند 1.32 دينار، وفقَ نشرة مصرف ليبيا المركزي الدوّرية للأسعار.

ولم يُسعف فرض رسم على سعر صرف العملات الأجنبية بشكل مؤقت، الدينار من الإنهيار، إذ وجَه محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بتنفيذ قرار فرض ضريبة بنسبة 27%، إلا أن هذه الضريبة لم تسعف الدينار من التراجع إلى مستوياتٍ قياسية، إذ يواصل الدينار الهبوط إلى مستوياتٍ متدنية منذ أغسطس الماضي (2023) عندما كان يتداول الدولار في السوق الموازية بـ5.15 دينار للدولار الواحد، بحسب محللين اقتصاديين.