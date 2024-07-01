الدبيبة يدعو لتطوير القدرة الإنتاجية لمصانع الأسمنت وتنظم عمليات البيع

دعا عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، إلى تطوير القدرة الإنتاجية لمصانع الأسمنت وضرورة التسعير دوريًا، مشدّدًا على أهمية وضع آلية عملية للبيع والتوزيع والعمل على توفير الكميات اللازمة وتنظيم العملية الاستيرادية لباقي الكميات التي يتطلبها السوق المحلي.

الدبيبة؛ وخلال لقائه الشركة الأهلية للأسمنت وشركة الاتحاد العربي للمقاولات والشركة الليبية للحديد والصلب، وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، كلف وزارتي الاقتصاد والصناعة بدراسة الأسعار الحالية ودراسة الفجوة بين السعر المُعتمد وسعر السوق وأسبابها وأنواع الإنتاج، وتقديم سعر مقترح لبيع القنطار يساهم في معالجة فجوة السعر.

بدورها قدمتْ الشركة الليبية للحديد والصلب، موقفها حيال إنتاج الحديد وأنواعه، مؤكدةً قدرتها على تغطية السوق المحلي إلى جانب عرض آلية التسويق المُعدة من الشركة، بالإضافة إلى تقديم إحاطة خول أوضاع المصانع والقدرة الإنتاجية التصميمية والإنتاجية الواقعية الحالية، والمشاكل التي تواجه صناعة الأسمنت في ليبيا، والتوزيع والتسعير.

ووجّه الدبيبة في ختام الاجتماع بمعالجة أوضاع مصنع أسمنت زليتن والعمل لإعادة تشغيله وأن تكمل الجهات مسؤولياتها القانونية.

وشارك في الاجتماع المنعقد في طرابلس، وزراء المالية والاقتصاد والتجارة والمواصلات، ووكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية.

بدوره… قال محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة منتهية الولاية، إن ليبيا يُمكنها تصدير مليون طن من الأسمنت حال الاهتمام بهذه الصناعة.