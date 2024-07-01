الجزائر وواشنطن تعملان على إنهاء “الصراع الداخلي” في ليبيا

أخبار ليبيا 24

تعمل الجزائر على حلحلة الوضع السياسي المعقد في ليبيا، عبر عقد الاجتماعات والمؤتمرات الرامية لإنهاء حالة الصراع في البلاد، إذ عقدت فيما سبق القمة الثلاثية بين رؤساء الجزائر وليبيا وتونس، وفي تصريحات جديدة للسفير الجديد للولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر جوشوا هاريس، أكد أن بلاده تعمل مع الجزائر لإنهاء حالة الصراع الداخلي في ليبيا.

مهام جديدة للسفير الأمريكي والملف الليبي ضمن أولوياته

ونقلت مصادر صحافية عن هاريس، الذي سيتسلم منصبه الجديد بالجزائر قريباً خلفاً للسفيرة إليزابيث أوبين، أن البلدين “يعملان معاً على مستوى مجلس الأمن لتعزيز الأمن الإقليمي، من أجل إنهاء الصراع في السودان، ومنع ليبيا من الانزلاق أكثر في صراعها الداخلي”، مؤكداً أنهما “يعملان أيضاً على إرساء الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، التي تستهدفها قوى معادية تستغل نقاط الضعف في المنطقة”.

ومن الجدير بالذكر أن هاريس عمل فيما سبق في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، فهو على إطلاع قريب للحالة الليبية المعقدة، وأوضح أن واشنطن والجزائر “تحافظان على حوار مثمر” فيما يخص قضايا المنطقة بشمال أفريقيا وكذلك جنوب الصحراء.

وفي شهر فبراير الماضي، دعت الجزائر الأطراف الليبية إلى “المشاركة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى توفير الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات بوصف ذلك حلاً دائماً للأزمة” وقال وزير خارجيتها أحمد عطاف، في اجتماع لـ(اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي)، إن بلاده “تسعى لعقد مصالحة بين الأطراف الليبية”، وإنها “تضع تجربتها بخصوص تنظيم الانتخابات تحت تصرفهم”. وشدّد على موقف بلاده “الرافض للتدخلات الخارجية”، داعياً “الأطراف الأجنبية إلى رفع أيديها عن ليبيا لتمكين الجهود الأفريقية والدولية، من الاندماج لتحقيق الأمن والسلام في ليبيا”.