البعثة الفرنسية للآثار تزور مدينة سوسة

أخبار ليبيا 24

من أجل المحافظة على الإرث الحضاري والتاريخي، والمتمثل في المدن الأثرية المنتشرة على طول الساحل الليبي، أعلنت مصلحة الآثار عن عودة البعثة الفرنسية للآثار إلى ليبيا بعد انقطاع دام 12 سنة.

البعثات الدولية تشارك خبراتها للمحافظة على الآثار

وتشكل هذه البعثات أهمية بالغة، في التفتيش والتنقيب عن الأثار المردومة، وإصلاح المتبقي منها والذي تأثر بسبب عوامل التعرية عبر الزمن، وبدأت البعثة الفرنسية للآثار زيارتها لمدينة سوسة الأثرية بالشرق الليبي، وترأس هذه البعثة البرفسور ( فنست ميشيل) وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لمجهودات مصلحة الآثار، لدعم التعاون الدولي، في مجال دراسة وحفظ وصون الآثار في ليبيا، بحسب بيان المصلحة عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك.

ووفقاً للبيان، ساهم في نجاح هذا العمل تكاثف عدد من المؤسسات مثل، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الداخلية، ممثلة في جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار، ومن المقرر أن تستمر أعمال البعثة بالبحث والتنقيب والصيانة رفقة علماء وبُحاث ليبيين.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، زار وفد من البعثة البولندية للآثار مدينة طلميثة الأثرية، إذ يواصل الفريق عمله رفقة اللجان المشكلة من مصلحة الآثار وعلى رأسهم مدير إدارة الشؤون الفنية ومراقب آثار توكرة، وتعمل البعثة على فحص وترميم القطع الأثرية بالموقع الأثري طلميثة والذي يعد واحد من أهم المواقع الأثرية على مستوى البلاد، ويتمتع بطبيعة آسرة يقصدها السياح في كل عام.

ترميم فيلا سيلين

وضمن عمليات الترميم للمواقع الأثرية، تستمر أعمال الترميم بفيلا سيلين بمراقبة آثار لبدة في إطار التعاون بين مصلحة الآثار وجامعة روما الثالثة، ولا يزال الفريق المشترك مستمرا في أعمال الترميم الذي يعمل في الوقت الحالي على ترميم الجدران التي تعاني تدهورا حرجا يستدعي التدخل السريع.