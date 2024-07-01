الأرصاد: درجات حرارة مرتفعة على الشمال الغربي

أخبار ليبيا 24

من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة اليوم الإثنين، على مناطق الشمال الغربي، على أن تنخفض يوم الغد، وتكون في معدلاتها الفصلية على باقي ربوع البلاد، بحسبِ نشرة مركز الأرصاد الجوّية.

مناطق «رأس اجدير حتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة»

من المتوقع أن تكون حالة السماء صافية مع احتمالية تكاثر السُحب يوم الغد على بعض المناطق، أما الرياح فمن المتوقع أن تكون شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع زيادة عامل الرطوبة، على أن تتراوح درجات الحرارة مابين (34–38)مْ على المناطق الساحلية و (40-44)مْ على الدواخل.

مناطق «الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد»

توقع مركز الأرصاد أن تكون السماء: صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على المناطق الساحلية، وأن تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (29-34)مْ وفقَ نشرة مركز الأرصاد.

مناطق «الجفرة، سبها، غـات، غدامس، الحمادة»

من المتوقع أن تكون السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وأن تتراوخ درجات الحرارة القصوى مابين (37–40)مْ، وتصل على غدامس إلى (45)مْ.

مناطق «الواحات، السرير، تازربو، الكفرة»

توقع مركز الأرصاد أن تكون السماء صافية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، على أن تبلغ درجات الحرارة القصوى مابين (37 –39)مْ، بحسب الأرصاد.