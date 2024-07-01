أسعار النفط تنتعش مدفوعةً بذروة استهلاك الوقود في الصيف

مع جلسة افتتاح الأسواق، اليوم الإثنين، حققتْ أسعار النفط انتعاشةً ملحوظة، مدفوعةً بذروة استهلاك الوقود خلال فصل الصيف.

وارتفعت أسعار النفط في ظل توقعاتٍ بنقص معروضات الخام نتيجة الاستهلاك القوي للوقود، إذ تجاوز سعر خام برنت مستوى 85 دولارًا، مسجلاً 85.43 دولار للبرميل، في حين جرى تداول الخام الأمريكي قرب مستويات 82 دولارًا، مسجلاً 81.93 دولار للبرميل، بحسبِ ما ورد في وكالة رويترز للأنباء

وكان معهد البترول الأميركي قد أعلن مطلع يونيو الحاليّ عن انخفاض مخزونات الخام الأميركية بــ2.4 مليون برميل مما أدى إلى انتعاش الأسعار بشكل ملحوظ.

بدورها توقعتْ شركة Rystad Energy أن تتزايد قوة الطلب على البنزين في صيف 2024؛ مسجلةً أعلى مستوياتها ما قبل جائحة كورونا، وفقَ الشركة.

وقالت شركة Rystad Energy الاستشارية في بياناتٍ حديثة، إن الطلب على البنزين سينمو خلال الصيف ويصل إلى ذروته ما قبل الوباء، على الرغم من علامات الضعف الأخيرة في السوق، بحسب الشركة.

ومنذ أوائل أبريل الماضي.. تراجعت أسعار النفط الخام متأثرةً بالاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وضبابية الطلب على الخام، وفقَ وكالة بلومبيرغ للأنباء، وبشكلٍ عام… فقدت أسعار النفط الخام حوالي 10 بالمئة من قيمتها منذ منتصف أبريل الماضي في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة وضبابية الطلب على الخام.