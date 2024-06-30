ويكيليكس وأسانج.. ملحمة قضائية مستمرة وسط ضغوط دولية

في نوفمبر 2010، انطلق من بين ظلال العالم الرقمي اسم سيبقى محفوراً في ذاكرة التاريخ، جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، الذي هزّ أركان السلطة العالمية بكشفه عن أسرار وأخبار لم تكن لتظهر لولا جرأته. كان ذلك العام بداية ملحمة قضائية وسياسية امتدت حتى اليوم، حيث تتشابك فيها خيوط السلطة والحرية والعدالة.

ويكيليكس وأسانج.. صراع الحرية والسلطة يدخل عامه الرابع عشر

نوفمبر 2010: البداية المحفوفة بالمخاطر بدأت حكاية أسانج في نوفمبر 2010، حين أصدرت السويد مذكرة اعتقال بحقه بتهمة التحرش والاغتصاب. جاءت هذه التهم وسط تدفق الوثائق السرية التي نشرها ويكيليكس، مما جعل الكثيرين يرون في هذه التهم محاولة لإسكات أسانج وإيقاف تسريب الوثائق. هذه الوثائق التي طالت حكومات ومنظمات عديدة، وكشفت عن فساد وانتهاكات جسيمة. في الحقيقة، كانت الوثائق التي نشرها أسانج بمثابة زلزال في عالم السياسة والدبلوماسية، حيث كشفت عن ممارسات غير أخلاقية وتجاوزات قانونية ارتكبتها حكومات متعددة.

2012: اللجوء إلى سفارة الإكوادور في يونيو 2012، وفي خطوة دراماتيكية، لجأ أسانج إلى سفارة الإكوادور في لندن، طالباً اللجوء السياسي خوفاً من ترحيله إلى الولايات المتحدة التي كانت تسعى لمحاكمته بتهم تتعلق بنشر وثائق سرية. داخل جدران السفارة، عاش أسانج ما يقرب من سبع سنوات، حيث تحول إلى سجين طوعي في قلب لندن. كانت هذه الفترة مليئة بالتحديات والضغوط النفسية، حيث عانى أسانج من عزلة شبه تامة وانقطعت صلته بالعالم الخارجي إلا من خلال نافذة صغيرة على الإنترنت.

من سفارة الإكوادور إلى سجون لندن.. مسيرة ويكيليكس وأسانج



2019: الاعتقال وتقديم المحاكمة في أبريل 2019، وبعد سنوات من الحصار داخل السفارة، تم سحب اللجوء السياسي من أسانج واعتقلته السلطات البريطانية. في هذه الأثناء، استمرت الضغوط الأمريكية لترحيله ومحاكمته بتهمة التجسس ونشر وثائق عسكرية ودبلوماسية سرية. أثار اعتقال أسانج ردود فعل متباينة، حيث اعتبر البعض أن توقيفه كان مسألة وقت، بينما رأى آخرون أنه ضحية لمؤامرة دولية تهدف إلى إسكات صوت الحق وكشف الفساد.

2020-2021: معركة التسليم والعدالة بدأت معركة قضائية جديدة في بريطانيا حول تسليم أسانج للولايات المتحدة. في يناير 2021، قضت محكمة بريطانية بعدم تسليمه بسبب مخاوف تتعلق بصحته النفسية وخطر انتحاره في السجون الأمريكية. لكن هذا الحكم لم يضع حداً للقضية، حيث استأنفت الولايات المتحدة القرار. خلال هذه الفترة، ظهرت تقارير وشهادات من أطباء نفسيين تؤكد أن أسانج يعاني من اكتئاب حاد واضطرابات نفسية نتيجة للعزلة الطويلة والضغوط المستمرة.

هل ستنتهي قصة ويكيليكس وأسانج أم تبدأ مرحلة جديدة من الصراع؟

2022-2023: انتصارات وهزائم قضائية استمرت المحاكمات والاستئنافات، حيث حققت الولايات المتحدة بعض الانتصارات القضائية، مما أعاد الجدل حول مستقبل أسانج وحريته. فيما تواصل منظمات حقوق الإنسان والصحفيين الدفاع عنه معتبرةً أن محاكمته تهديد لحرية الصحافة ولحق الجمهور في المعرفة. في هذه الفترة، انتشرت حملات دعم لأسانج عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بإطلاق سراحه ووقف الملاحقات القضائية ضده.

نهاية ملحمة أم بداية مرحلة جديدة؟ مع حلول عام 2024، يبدو أن قضية أسانج لم تنته بعد، بل ربما تدخل مرحلة جديدة من الصراع بين القوى الداعمة للحرية والشفافية من جهة، والقوى التي ترى في كشف الأسرار تهديداً للأمن القومي والنظام العالمي من جهة أخرى. السؤال الذي يبقى: هل سينتصر أسانج في معركته ضد القوى الكبرى أم سيظل يدفع ثمن شجاعته؟