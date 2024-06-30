واشنطن ترسخ وجودها العسكري في ليبيا وسط دعوات محلية لإخراج كل القوات الأجنبية

تجددت مساعي الولايات المتحدة الأمريكية لترسيخ وجودها في أفريقيا في الآونة الأخيرة، ووقعت ليبيا في صلب الاهتمام الأمريكي نظرًا لموقعها الجيوسياسي وللأزمة السياسية المزمنة التي تمر بها والتي تسهل على واشنطن وباقي القوات الأجنبية عملية الهيمنة، خصوصا في وجود حكومة ضعيفة وغير شرعية في العاصمة طرابلس.

ومع وجود قوات عسكرية تركية في مناطق الغرب الليبي الواقع تحت سيطرة حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، كشفت مصادر مطلعة عن إنشاء تشكيل عسكري جديد في ليبيا بإشراف أوروبي ودعم مالي ليبي يُدعى “الفيلق الأوروبي” – على غِرار الفيلق الروسي- بموافقة ومباركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

واليوم تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي الليبية منشورًا لقائد قوة الإسناد التابعة لعملية بركان الغضب ناصر عمار، يحض فيه الشعب الليبي على الخروج في الأول من يوليو في حراك ضد ما أسماه بالقوات الأجنبية في ليبيا.

فيما اعتبر البعض بأن قادة التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الدبيبة غير راضين عن أداء الأخير، وبأن ليبيا أصبحت مسرحًا لتصارع القوى الأجنبية.

أتت دعوة “عمار” هذه بعد حدوث ضجة كبيرة في الشارع الليبي في الأيام القليلة الماضية، أشعل فتيلها أنباء عن وصول الجنرال تشارلز براون، رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية المشتركة إلى مدينة مصراتة، ولقائه أعيان وشخصيات نافذة في المدينة لدراسة إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام محلية عن تقرير إخباري لموقع “تاسك آند بيربوس” العسكري الأمريكي، جاءت فيه تصريحات صحفية لقائد القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا “أفريكوم” الجنرال “مايكل لانغلي”، قال خلالها: “مع عدم الترحيب بالقوات الأمريكية في النيجر نبحث عن حلفاء جدد في المنطقة بما في ذلك الليبيين”.

وبحسب التقرير جاءت تصريحات “لانغلي” خلال لقائه الصحفيين قبيل انطلاق المؤتمر الدفاعي الأفريقي، والتي أضاف فيها: “نعمل من خلال الوسائل الدبلوماسية والدفاعية مع ليبيا بشكل متزايد” في وقت اختتم فيه التقرير بالإشارة إلى عدم امتلاك الولايات المتحدة قوات على الأراضي الليبية.

إلا أن المتابعين للشأن الليبي أشاروا الى وجود قوات أمريكية بالفعل وفي الوقت الحالي في غرب ليبيا، ممثلين بعناصر شركة “أمنتوم” العسكرية الأمريكية الخاصة، وهو ما أكدته تقارير إعلامية عديدة الأشهر القليلة الماضية.

وهذا الوجود لـ”أمنتوم” بنظر الخبراء وإن كان غير رسمياً يُعد بداية لتواجد أمريكي أكبر وبشكل رسمي عبر أفريكوم، خصوصاً مع قبول حكومة طرابلس بذلك.

في الوقت نفسه علق خبراء بالشأن الليبي على دعوة قائد قوة الإسناد بالتظاهر قائلين: “لا شك بأن الصراع المحلي في ليبيا سياسي وهدفه السلطة والنفوذ، إلا أن ممارسات رئيس حكومة الوحدة وانصياعه الدائم لرغبات الأمريكيين وجنرالاتهم العسكريين، وعدم قدرته على المساومة والمناورة- يضع البلاد في مأزق حقيقي، خصوصا مع التنوع الكبير في القوى العسكرية الأجنبية الموجودة على الأرض حاليا.

وحذروا في ذات الوقت من مخاطر انتقال الصراع العالمي بين القوى الكبرى الى ليبيا، مشيرين الى أن الانتشار العسكري للأوروبيين والأمريكيين الآخذ بالتنامي في ليبيا يأتي في إطار مواجهة النفوذ الروسي المتنامي في ليبيا وأفريقيا، متمثلا بتشكيل موسكو للـ”الفيلق الأفريقي” الذي يدعم حكومة شرق ليبيا وقوات المشير حفتر، والذي جعل سرت قاعدة لعملياته في أفريقيا، حيث أوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن التقارير الصحفية تشير إلى وجود ما يقرب من 1800 فرد من قوة مدعومة من الكرملين موجودة حاليا في ليبيا.

ونوهوا بأن تركيا الحليف الأول للدبيبة ستجد نفسها قريبًا في موقف حرج أمام القوات الأمريكية، ولن تستطيع قواتها وقواعدها العسكرية الاستمرار في العمل كالسابق على الأراضي الليبية، لأن واشنطن صاحبة الكلمة العليا في هذا الأمر إن تواجدت على الأرض.