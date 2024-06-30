مصر... تأجيل زيادة أسعار الكهرباء

من المقرّر أن تؤجل السلطات المصرية تطبيق زيادة أسعار الكهرباء التي كان مقرر تنفيذها مطلع يوليو المُقبل؛ ولمدة شهرين.

وبحسبِ الحكومة المصرية سيؤجل تطبيق الأسعار الجديدة بدْ من مطلع سبتمبر على أقصى تقدير، وفقَ ما نقلته وكالة اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ.

بدوره تعهد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، بتخفيف ساعات طرح الأحمال، وقرب انتهاء انقطاع التيار الكهربائي، مشيرًا إلى تخصيص الحكومة أكثر من مليار دولار لتوفير منتجات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء.

وفي الأثناء.. رفعت الحكومة المصرية سعر رغيف الخبر المدعّم بـــ300% بدايةً من يونيو الحالي، فبحسبِ مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، فإن سعر رغيف الخبر المدعّم سيصل سعره إلى 20 قرشًا مع حلول بداية يونيو المقبل، وهي الخطوة الأولى من نوعها منذ 30 عامًا.

مدبولي؛ وفي مؤتمرٍ صحفي لفتَ إلى أن سعر رغيف الخبر تبلغ تكلفته على الحكومة حوالي 125 قرشًا، مؤكدًا عزم الحكومة التحوّل نحو الدعم النقدي بدلاً من العيني مع حلول العام المالي الجديد (2025-2026)

بدوره.. أكدّ علي المصيلحي، وزير التموين المصري أن رفع سعر رغيف الخبر سيوفر على الحكومة المصرية أكثر من 13 مليار جنيه من موازنة العام المالي الجديد، على أن يتم توجيه هذه القيمة لدعم أسعار القمح، إذ تُعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم بحسب منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).