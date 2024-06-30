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ليبيا وإيطاليا... شراكة اقتصادية متجذّرة ومصالح مشتركة

تعرفّ على شركاء ليبيا التجاريين لعام 2025

30 يونيو، 2024 12:50 م
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ليبيا وإيطاليا... شراكة اقتصادية متجذّرة ومصالح مشتركة
ليبيا وإيطاليا... شراكة اقتصادية متجذّرة ومصالح مشتركة

أخبار ليبيا 24

تتسمُ أواصر العلاقة بين ليبيا وإيطاليا بسمات خاصة، جوهرها الجذور التاريخية، والروابط الاقتصادية والتجارية، لتصبح الأخيرة وعلى مرّ العقود الماضية، الشريك التجاري الأول لليبيا، وهو ما جعلها في صدارة الشركاء الاقتصاديين المتوقعين لليبيا خلال العام 2025.

فبحسب موقع الإسكوا -التابع للأمم المتحدة- تتصدر إيطاليا قائمة شركاء ليبيا التجاريين لعام 2025، بحجم تجارة قدره 13 مليار دولار.

تليها في المرتبة الثانية ألمانيا بـــــ7.5 مليار دولار بحسب تقديرات موقع الإسكوا، وجاءت في المرتبة الثالثة بعد ألمانيا،  فرنسا بحجم تبادل تجاري قدره 6 مليارات دولار خلال العام 2025، وفق توقعات موقع الإسكوا

أما في المرتبة الرابعة -والأخيرة- جاءت تركيا بـــ5.5 مليار دولار بحسب موقع الإسكوا التابع للأمم المتحدة.

وفي ظل انسداد المسار السياسي، والمخاض العسير لولادة حكومة جديدة وموحدة تفضي إلى تحقيق الاستقرار وتفتح الآفاق أمام المستثمرين؛ تحتدم المنافسة بين الشركات الأميركية والأوروبية والآسيوية للظفر بالكعكة الليبية، التي تُثير شهية المستثمرين الراغبين في نيل المزيد من الاستثمارات في مجالات الطاقة والبِنى التحتية وإعادة الإعمار وغيرها.

ليبيا وإيطاليا... شراكة اقتصادية متجذّرة ومصالح مشتركة
ليبيا وإيطاليا… شراكة اقتصادية متجذّرة ومصالح مشتركة

وفيما يلي البيانات بالأرقام…

إيطاليا تتصدر قائمة شركاء ليبيا التجاريين لعام 2025

إيطاليا : 13مليار دولار

ألمانيا : 7.5 مليار دولار

فرنسا : 6 مليار دولار

تركيا : 5.5 مليار دولار

المصدر: توقعات موقع الإسكوا

 

30 يونيو، 2024 12:50 م
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