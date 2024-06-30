ليبيا الرابعة عربياً في قائمة احتياطيات الذهب

أخبار ليبيا 24

يشكل احتياطيات الذهب لاقتصاد الدول مستوى أمان للاقتصاد الوطني، إذ أن معدن الذهب لا يتأثر بشكل سريع بالتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وبسبب خصائصه المتعلقة بالأمان والسيولة، وتأتي ليبيا ضمن الدول الأولى لأعلى احتياطات الذهب في الوطن العربي.

ليبيا ضمن أفضل أربعة احتياطيات للذهب عربياً

فبحسب مجلس الذهب العالمي، جاءت ليبيا في المرتبة الرابعة في القائمة العربية باحتياطي ذهب يقدر بـ 146.65 وبنسبة تقدر %10.43 من الاحتياط العربي.

ويعاني هذا المعدن النفيس في بلادنا من مخاطر التهريب واستغلال المهربين والتجار، بتهريبه عبر الحدود الليبية والمطارات الرئيسية، مثل ما حدث خلال الأشهر الماضية، عند تم منع تهريب 26 طن من الذهب عن طريق مطار مصراتة الدولي، وعلى إثره حصلت مناوشات أمنية في المدينة.

وتتصدر المملكة العربية السعودية القائمة العربية باحتياطي يقدر بـ 323.07 وبنسبة تقدر %4.24 من إجمالي الاحتياطيات، فيما أتت لبنان في المرتبة الثانية باحتياطي يقدر بـ 286.83 وبنسبة تصل إلى %54.45 في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من انهيار الاقتصاد الوطني.

في حين جاءت الجزائر في المرتبة الثالثة باحتياطي يقدر بـ 173.56 وبنسبة تصل إلى %14.26 من إجمالي الاحتياطيات.

وعلى مستوى عالمي، ارتفعت أسعار الذهب في العام الماضي بحوالي 13% ولامست أعلى مستوياتها على الإطلاق في ديسمبر بسبب عدم اليقين الاقتصادي والسياسي والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن التوقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض الفائدة.

تعرف على القائمة العربية لأفضل احتياطيات الذهب

السعودية 323.07 طن

لبنان 286.83 طن

الجزائر 173.56 طن

ليبيا 146.65 طن

العراق 142.58 طن

مصر 126.46 طن

قطر 102.53 طن

الكويت 78.97 طن

الإمارات 74.5 طن

الأردن 66.67 طن