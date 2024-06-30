قرّاء أخبار ليبيا 24 يقترحون حلولًا مستدامة لأزمة الكهرباء في بنغازي

أجرت وكالة أخبار ليبيا 24 استطلاعًا لآراء قرائها حول مدة انقطاع الكهرباء في مناطقهم بسبب أزمة الكهرباء في بنغازي. هذا الاستطلاع يعكس حجم المعاناة التي يعيشها السكان يوميًا، ويعطي نظرة أعمق على تأثير هذه الأزمة على حياتهم.

استطلاع أخبار ليبيا 24.. انقطاع الكهرباء يصل إلى 12 ساعة يوميًا في بنغازي

تفاوتت إجابات القراء حول مدة انقطاع الكهرباء في مناطقهم. أظهرت النتائج أن معظم المشاركين يعانون من انقطاع الكهرباء لفترات طويلة تتراوح بين 6 إلى 12 ساعة يوميًا. بعض القراء أشاروا إلى انقطاعات تصل إلى 18 ساعة، مما يؤكد أن الأزمة تؤثر بشدة على مختلف أجزاء المدينة.

إحدى القارئات، أمل، أشارت إلى أن الكهرباء في منطقتها تنقطع لمدة تصل إلى 10 ساعات يوميًا، مما يعطل حياتها اليومية ويجعل من الصعب عليها القيام بالأعمال المنزلية الأساسية. من ناحية أخرى، ذكر أحمد أن منطقته تعاني من انقطاع الكهرباء لمدة 8 ساعات تقريبًا يوميًا، مما يؤثر سلبًا على دراسته وتحضيره للامتحانات.

قراء أخبار ليبيا 24 يعبرون عن استيائهم من أزمة الكهرباء المتفاقمة في بنغازي

أوضح المشاركون في الاستطلاع أن انقطاع الكهرباء يؤثر بشدة على حياتهم اليومية. فأعمالهم المنزلية تتعطل، ويعانون من صعوبة في الحفاظ على المواد الغذائية في ظل ارتفاع درجات الحرارة. بالإضافة إلى ذلك، تتأثر الحياة الاجتماعية بشكل كبير حيث يجد الناس صعوبة في التواصل واستخدام الأجهزة الإلكترونية.

تعليقات القراء على الاستطلاع

عبد الله بنقوزي قال: “الأسبوع الفائت مررنا بأسوأ وأطول فترة انقطاع التيار الكهربائي، حيث استمرت لمدة 3 أيام متتالية بسبب حريق شب بمحطة القوارشة. النتائج كانت سيئة للغاية، حيث تم رمي أكثر من 3 أكياس مليئة بالفواكه والخضروات وغيرها مما كانت تحتويه الثلاجة في القمامة، ناهيك عن أعطال في بعض الأجهزة الكهربائية. عاد التيار الكهربائي ليلة البارحة في ساعة متأخرة من الليل. بعجز وضعف الطاقة الكهربائية، توقفت أجهزة التكييف عن العمل، و50% من الأماكن في الحوش معطلة. النتائج مرعبة.”

أحمد عاشور قال: “لعند تو، 4 ساعات في الصبح، وحاليًا مقطوع من الساعة 7 مساءً. عمار يا ليبيا.”

أحمد العلاقي قال: “احسب من 7 الصبح بيخش على 24 ساعة.”

ردود الفعل الرسمية والشعبية

في ردود فعلهم على الأزمة، أشار القراء إلى عدة جوانب. بعضهم أعرب عن استيائه من عدم وجود حلول جذرية من قبل الحكومة لمعالجة هذه الأزمة المستمرة منذ سنوات. آخرون دعوا إلى ضرورة تحسين البنية التحتية الكهربائية وتوفير مصادر بديلة للطاقة.

كما عبر بعض المشاركين عن إحباطهم من الخطط المؤقتة التي تعلنها الجهات الرسمية والتي غالبًا ما تكون غير فعالة على المدى الطويل. وأوضحوا أن الحلول المؤقتة مثل استخدام المولدات الكهربائية لا تغني عن الحاجة إلى تحديث شامل للبنية التحتية.

الحلول المقترحة من قبل القراء

قدم قراء أخبار ليبيا 24 في استطلاعهم بعض الحلول المقترحة للتعامل مع أزمة الكهرباء. أحد الحلول الأكثر شيوعًا كان الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر بديلة ومستدامة للكهرباء. كما أشار بعض القراء إلى أهمية تحسين إدارة الموارد المتاحة وضمان توزيع عادل للكهرباء بين مختلف مناطق المدينة.

إلى جانب ذلك، دعوا إلى تعزيز التعاون مع الشركات الدولية المتخصصة في مجال الطاقة لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتحسين البنية التحتية الكهربائية. كما اقترح بعض القراء تنظيم حملات توعية لترشيد استهلاك الكهرباء بين المواطنين لتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية.

استطلاع وكالة أخبار ليبيا 24 يكشف عن معاناة يومية يعيشها سكان بنغازي بسبب انقطاع الكهرباء، حيث تتراوح مدة الانقطاع بين 6 إلى 12 ساعة يوميًا في المتوسط. هذه الأزمة تتطلب حلولًا جذرية ومستدامة تشمل تحسين البنية التحتية واستثمار في مصادر الطاقة البديلة. وبالتعاون بين الجهات الرسمية والمواطنين، يمكن تحقيق تقدم نحو حل هذه المشكلة المزمنة وتحسين جودة الحياة في بنغازي.