شركة الكهرباء تواصل عملها لتشغيل محطة تحويل حي السلام

أخبرا ليبيا 24

تشهد مدينة بنغازي هذه الأيام أزمة انقطاع للتيار الكهربائي، وتتجاوز ساعات طرح الأحمال العشر، ساعات في الوقت الذي تعمل فيه شركة الكهرباء على تدارك الوضع وإصلاح الأعطال الكبيرة التي لحقت بالكابل الرئيسي المغذي للكهرباء، والذي انقطع بسبب عمليات البناء القائمة في تلك المنطقة.

مواصلة العمل على محطة حي السلام

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، مواصلةَ العمل على مشروع محطة تحويل حي السلام الاستعجالي؛ جهد 30/220 ك.ف في مدينة بنغازي، مؤكدةً أن الأعمال لا تزال مستمرة وفق الجدول الزمني المحدد لاستكمال المشروع، وتخفيف العبء على المواطنين لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية، والشركة العامة للكهرباء، ووزارة الكهرباء بالحكومة الليبية، من أجل العمل على تحسين أداء الشبكة الكهربائية في عموم مناطق البلاد.

و أوضح المشرفُ على المشروع المهندس علي الطرابلسي أن المحطة شهدت تطورًا ملحوظًا في كافة المستويات، خصوصًا في الأعمال المدنية.

وأشار إلى أنه تم تدشين عدد من المباني والبُنى التحتية الخاصة بالمحطة، مضيفًا أنه من المتوقع الانتهاء من الأعمال المدنية تمامًا خلال شهر أو شهرين، ثم ستبدأ عملية الاختبارات اللازمة، وفقاً لبيان نشرته الحكومة الليبية.

تشكيل لجنة فنية للإشراف على معدات الشركة

في سياق متصل آخر، أصدر حماد، القرار رقم (97) الصادر في شهر مايو الماضي، والذي يقضي بتشكيل لجنة فنية تضم كلاً من، المهندس محمد مجيد الكيلاني رئيسًا، وعضوية المهندس أكرم محمود بوخطوة، والمهندس محسن علي بوحجر، والمهندس سالم علي فركاش، والمهندس كمال إبراهيم نبوس، والأستاذ عبد الله البدري كعضو قانوني.

وستتولى اللجنة المشكّلة استلام كافة المعدات التشغيلية الموردة من الحكومة، لصالح إدارة توزيع الكهرباء بدائرة سهل بنغازي، وإجراء الفحص الفني لهذه المعدات، والإشراف على التركيب ومتابعة تنفيذ الأعمال، لإصلاح الأعطال المتسببة في انقطاع التيار الكهربائي المتكرر على أجزاء كبيرة من مناطق بنغازي. وستقدم اللجنة تقارير مفصلة عن المعدات وأعمال التركيب بشكل دوري إلى رئيس مجلس الوزراء