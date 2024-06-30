سيناريوهات جديدة لإسرائيل لوضع غزة بعد انتهاء الحرب

أخبار ليبيا 24

تدخل الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة في شهرها التاسع، وسط هجمات مسلحة عنيفة، أودت بحياة الآلاف من المدنيين وهجرت آلاف آخرين، في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن إيجاد حلول جذرية لوقف إطلاق النار، ونشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” مجموعة من الأفكار والخطط المطروحة، لمستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

مقترحات لوضع غزة بعد الحرب

سيناريوهات غريبة جميعها لا تقف نصرة للمدنيين وتحق الحق في وجه الظلم، فبحسب الصحيفة، استندت إلى مصادر شملت ضباطا في الجيش الإسرائيلي ومتقاعدين من الاستخبارات الإسرائيلية ومراكز البحوث والأكاديميين والسياسيين، في عرضها لهذه المقترحات.

وتتمثل إحدى الخطط التي تكتسب زخما في الحكومة والجيش في إنشاء “جزر” أو “فقاعات”، حيث يمكن للفلسطينيين غير المرتبطين بحماس أن يعيشوا في ملاجئ مؤقتة، بينما يستمر الجيش الإسرائيلي في مهمته المعلنة وهي “القضاء على حماس” وتدمير جميع حركات المقاومة.

وفي تصريحات صحفية قال نتنياهو، إن الحكومة ستبدأ قريبا خطة على مراحل لإنشاء إدارة مدنية يديرها فلسطينيون محليون، في مناطق الشمال مضيفا أنه “يأمل في مساعدة أمنية من الدول العربية”، وبحسب محللون إسرائيليون قالوا إن نتنياهو كان يقصد خطة (الفقاعات).

وقدم الجنرال الإسرائيلي السابق إسرائيل زيف، مقترحاً عرضه على مكتب نتنياهو، تقضي بأن، يتمكن الفلسطينيون المستعدون للتنديد بحماس، من التسجيل للعيش في جزر جغرافية مسيجة، تقع بجوار أحيائهم وتحرسها القوات الإسرائيلية، وهذا من شأنه أن يمنحهم الحق في إعادة بناء منازلهم والعودة لحياتهم في غزة بشكل تدريجي”.

وبموجب خطته، يمكن لحماس أن تكون جزءا من إدارة غزة “إذا أطلقت سراح جميع الرهائن المحتجزين ونزعت سلاحها، لتصبح حركة سياسية بحتة”.

هذه بعض السيناريوهات التي تحاك في الخفاء، على أوجاع الفلسطينيين والغزاويين، وسط تخاذل الدول العربية والعالم أجمع لإنهاء معاناة شعب أرهقته المجازر الإسرائيلية على مرئ العالم.