زجاجات المياه البلاستيكية تزيد من فرص الإصابة بالسكري

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منذ سنوات عديدة يحذر العلماء والأطباء من خطر البلاستيك على صحة الإنسان، إذ تبين أن له علاقة بالكثير من الأمراض منها السرطانات، وفي دراسة حديثة أثبت العلماء أن أحد المكونات الأساسية في صناعة الزجاجات البلاستيكية، تؤدي إلى زيادة نسبة الإصابة بمرض السكري.

مادة مكونة لزجاجات البلاستيك تضر بهرمون الأنسولين

ووفق صحيفة (الإندبندنت) البريطانية، فقد وجدت الدراسة أن مادة «BPA» الكيميائية المستخدمة في صنع عبوات الطعام والشراب، بما في ذلك زجاجات المياه البلاستيكية، يمكن أن تقلل من الحساسية لهرمون «الأنسولين»، الذي ينظم السكر في الجسم (حرقه وتحويله إلى طاقة).

تدارس الأطباء 40 حالة، وجرى تقسيمهم إلى مجموعتين، مجموعة تلقت حوالي 50 ميكروغراماً لكل كيلوغرام من وزن الجسم من مادة «BPA» يومياً، في حين تلقت الثانية علاجاً وهمياً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الجرعة من مادة «BPA» من المفترض أن تكون آمنة، وفقاً لوكالة حماية البيئة الأميركية.

نتائج الدراسة

وأظهرت نتائج البحوث أن الحالات التي تم إعطائها مادة «BPA» شهدوا انخفاضاً ملحوظاً في حساسيتهم لـ«الأنسولين» بعد 4 أيام فقط، في حين لم يُلاحظ هذا التغيير في المشاركين في مجموعة الدواء الوهمي.

وبحسب الباحثون فإن هذه النتائج تشير إلى أنه ينبغي إعادة النظر في الجرعة الآمنة من مادة (BPA) التي حددتها وكالة حماية البيئة الأميركية، وحذر الباحثون من الاستخدام اليومي لعلب البلاستيك أو زجاجات البلاستيك، خاصة عند تعرضها للحرارة، إذ تعمل الحرارة على نقل المواد البلاستيكية وتركيزها في المياه وبالتالي انتقالها لجسم الإنسان عند الشرب.