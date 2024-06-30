روسيا تسمح لمصافي النفط بتصدير الوقود حتى نهاية يوليو

سمحتْ الحكومة الروسية لمصافي تكرير النفط بمواصلة تصدير البنزين حتى نهاية يوليو المقبل، بعد أن كان مقرر انتهاء هذا التصريح مع حلول نهاية يونيو الحالي.

وكانت الحكومة الروسية قد منعت تصدير البنزين لمدة 6 أشهر حرصًا على منع نقص الوقود محليًا في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.

وقبل عامين.. استطاعت روسيا تصدير أكثر من 140 ألف برميل يوميًا من الوقود إلى العالم، أي ما يمثل 14% من إنتاج روسيا الكُلي، وفقَ وكالة رويترز للأنباء.

بدورها كشفتْ وزارة الطاقة الروسية أن إنتاج النفط الخام تجاوز أهداف تحالف منظمة أوبك+ خلال شهر أبريل الماضي.

وأرجعتْ وزارة الطاقة الروسية الإفراط في إنتاج النفط الخام جاء لأسباب فنية مؤكدةً عزمها تقديم مقترح لتعويض الإنتاج الإضافي إلى منظمة أوبك.

وشدّدت وزارة الطاقة الروسية على التزامها بقيود منظمة أوبك الطوعية لخفض الإنتاج، بحسب ما نشرته الوزارة عبر تطبيق تيليقرام.

هل ستخفّض روسيا إنتاجها النفطي بعد هبوط النفط؟

وترى روسيا أن إمكانية زيادة إنتاج النفط داخل منظمة «أوبك+» قيد التحليل، وفقَ ما صرح به نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

إذ من المقرر أن تخفّض روسيا إنتاجها النفطي إلى 9 ملايين برميل يوميًا مع حلول شهر يوليو المقبل، بحسب وكالة «إنترفاكس».

وبشكلٍ عام… عطّلتْ الضربات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة الروسية حوالي 14% من قدرة تكرير النفط في روسيا، مما أثر على أسعار الوقود وإنتاج الكهرباء.