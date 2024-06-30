حلم الانتخابات الليبية ... أثرٌ بعد عين

يومًا بعد يوم.. تستفحل المعضلة الليبية وتتشابك أكثر من ذي قبل، ففي خضم الركود السياسي وتعثّر الوصول إلى حوار وتسوية سياسة شاملة تفضي إلى تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات المؤجّلة، يخوض المجتمع الدولي سباقَا محمومًا لحل تشابك الأزمة الليبية، وتحقيق الاستقرار، إذ تعمل الأطراف الدولية بنشاطٍ لحلحلة الأزمة الليبية التي أصبحت عصية عن الحل، وفقَ محللين سياسيين.

العالم ينتخب والليبيون يتمتعون بطيب المشاهدة

عام 2024.. هو عام الانتخابات وممارسة الحقوق الديمقراطية، وتلطيخ الأباهيم بحبر الانتخابات؛ ولكن ليس في ليبيا، إذ من المقرّر أن يمارس مواطني فرنسا وأمريكا وبريطانيا وموريتانيا -وحتى إيران- حقهم الديمقراطي في مزاولة الانتخابات واختيار رئيس لبلادهم وفق عملية سلسة ومنظمة، يخوض فيها الرؤساء المرشحين للرئاسة غمار المنافسة للظفر برئاسة البلاد…. وهو ما يدفعنا -وبكل تواضع- أن نطرح سؤالا بسيطًا ومباشر، وغير مركب… هل الانتخابات مستحيلة في ليبيا؟

تأجيل الانتخابات… عمل منهج؟

يتساءل الشارع الليبي الذي يبدو أنه يعاني فتورًا سياسيًا أفقدهُ لذة المطالبة بحقه المشروع المستحق، بلا شك.. فعلى مدار 13 عامًا سعت الحكومات المتعاقبة والمتوالية لشغلِ ذهن المواطنين بنقص السيولة، ورفع الدعم عن الوقود، وشح غاز الطهي، والمنح الفقيرة التي لا تتعدى 16 دولارًا، بل وبالتضخم وانهيار قيمة الدينار ناهيك عن الاشتباكات المتقطعة غرب البلاد؛ حتى أصبح ذهن المواطن الليبي لا يسع سوى فكرة (كيف سأعيش؟) فكيف سيتمكن من أثقلت أفكاره بكيفية توفير قوت اليوم في التفكير بالانتخابات والعملية السياسية وصناعة القرار وتحديد المصير؟

تمضي الأزمة ليبيا في نفقِ معقدٍ تتداخل فيه الأطراف المحلية والدولية كلٌ حسب مصلحته، يتخبط فيه الساسة الليبيين وتتعثّر جهودهم للوصول إلى الحل… وفي خضم هذه الحالة، يشخص الليبيون بأبصارهم نحو الضوء في آخر النفق عله يكون المنقذ.