جمهورنا: الحياة المعيشية في ليبيا رخيصة مقارنةً مع باقي الدول

أخبار ليبيا 24

ليبيا، الجوهرة الأفريقية التي تمتدُ على طول 1.759 مليون كيلو متر مربع تقريبًا، يعدّ موقعها الجغرافي أحد أهمِ مميزاتها، إذ تُلقب في المحافل الدولية السياسية والاقتصادية ببوابة أفريقيا نحو أوروبا.

تزخر ليبيا بموارد كثيرة متنوعة، فعدا عن الثروة النفطية، تمتلك ليبيا احتياطاتٍ ضخمة من الغاز والذهب واليورانيوم والحديد وغيرها من المعادن الثمينة، فإلى جانب الحضارات والآثار التي تعود إلى مئات العصور، تمتلك ليبيا مناظر طبيعية خلابة تسطر الناظرين.

ورغم التقارير الدولية والإحصاءات التي تُشير إلى غلاء المعيشة في ليبيا وأنهاء من أسوأ الدول للعيش، كثيرًا ما تتردد جملة “الحياة المعيشية في ليبيا رخيصة” بين المواطنين الذين قاموا بالسفر خارج ليبيا… وفي هذا الصدد أطلقتْ وكالة أخبار ليبيا 24 استطلاعًا مفادُه: هل توافق على مقولة «الحياة المعيشية في ليبيا رخيصة وغير مكلفة مقارنةً مع باقي الدول» الواردة على لسان جميع من عاش تجربة السفر خارج ليبيا؟

محمد الزيدانى أحد متابعي وكالة أخبار ليبيا 24، قال في تعليق: “فعلاً المعيشة في ليبيا أرخص من الدول الأوربية عن تجربة” على حد تعليقه.

بدورها قالت (Amira Ahmed) “فعلاً… صحيح وعن تجربه، المعيشة ف ليبيا أرخص من باقي الدول” وأرجعت أميرا السبب إلى “لأنه مافيش ضرائب” حسب تعبيرها.

أما (Aeael EL) فعلقت: “أتفق، وبشدة… الحياة في ليبيا رخيصة جدًا رغم الصورة السوداوية التي يسعى الإعلام الغرب بتصديرها عنا، وعن تجربة المعيشة في ليبيا رخيصة والجودة عالية” وفق قولها.