جرائم جماعة الإخوان المسلمين في مصر.. من النشأة حتى السقوط

جماعة الإخوان المسلمين، التي تأسست في مصر عام 1928 على يد حسن البنا، تعد واحدة من أقدم وأكبر الحركات الإسلامية في العالم. على مدار عقود، كانت الجماعة تسعى لتحقيق أهدافها السياسية والدينية، مستخدمة مختلف الوسائل بما في ذلك العنف والترهيب لتحقيق مراميها. على الرغم من شعاراتها الدينية، إلا أن تاريخ الإخوان المسلمين في مصر كان مليئًا بالجرائم والأعمال الإرهابية التي أضرت بالمجتمع المصري وأمنه. هذا المقال يستعرض جرائم الجماعة منذ نشأتها وحتى نهايتها على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تأسست جماعة الإخوان المسلمين في مدينة الإسماعيلية بهدف أساسي هو إقامة دولة إسلامية وتطبيق الشريعة. ورغم أن البدايات كانت تركز على الدعوة والتعليم، إلا أن الجماعة سرعان ما انخرطت في العمل السياسي والعسكري لتحقيق أهدافها.

منذ الثلاثينيات والأربعينيات، بدأت جماعة الإخوان المسلمين في استخدام العنف لتحقيق أهدافها. في عام 1948، تم اغتيال رئيس الوزراء المصري محمود فهمي النقراشي على يد أحد أعضاء الجماعة، مما أثار موجة من الغضب الشعبي والدولي. وبعدها بعام، تم اغتيال مؤسس الجماعة حسن البنا في عملية ثأرية.

عهد جمال عبد الناصر

في الخمسينيات والستينيات، شهدت العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين ونظام الرئيس جمال عبد الناصر توترات كبيرة. حاول الإخوان اغتيال عبد الناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية عام 1954، مما أدى إلى حملة قمع واسعة ضد الجماعة. تم اعتقال العديد من قادة وأعضاء الجماعة، وتم إعدام البعض منهم، بما في ذلك سيد قطب، الذي كان أحد أبرز مفكري الإخوان.

فترة السبعينيات والثمانينيات

في عهد الرئيس أنور السادات، تم إطلاق سراح العديد من أعضاء الإخوان كجزء من سياسة الانفتاح. ومع ذلك، لم تتوقف الجماعة عن أعمال العنف. في عام 1981، تم اغتيال السادات على يد تنظيم الجهاد الإسلامي، الذي كان له علاقات وثيقة بالإخوان المسلمين.

التسعينيات والعقد الأول من القرن الواحد والعشرين

استمرت جماعة الإخوان المسلمين في تنفيذ مخططاتها العنيفة والإرهابية. استغلوا منابر المساجد والمؤسسات التعليمية لنشر أفكارهم المتطرفة، واستخدموا العنف ضد معارضيهم. في التسعينيات، تورطت الجماعة في عدة عمليات إرهابية، بما في ذلك محاولة اغتيال رئيس الوزراء عاطف صدقي عام 1993، وتفجيرات في مناطق سياحية في القاهرة.

حكم الإخوان

في عام 2012، وصل محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، إلى سدة الحكم بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية. كانت فترة حكم مرسي قصيرة لكنها مليئة بالأحداث والتوترات. سعت الجماعة إلى أخونة الدولة والسيطرة على مؤسساتها بشكل كامل، مما أثار استياء الشعب المصري وأدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة.

الجرائم خلال حكم مرسي

خلال فترة حكم مرسي، شهدت مصر زيادة ملحوظة في الجرائم والأعمال الإرهابية. استخدمت الجماعة مليشياتها لفرض سيطرتها، وتورطت في أعمال عنف ضد المعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين. تم توثيق حالات تعذيب وقتل في ميادين الاعتصامات، وتعرض الصحفيون والنشطاء السياسيون لتهديدات ومضايقات مستمرة.

سقوط الإخوان

في 30 يونيو 2013، خرج الملايين من المصريين في احتجاجات عارمة ضد حكم مرسي، مطالبين بإسقاط نظام الإخوان المسلمين. استجاب الجيش المصري لمطالب الشعب، وفي 3 يوليو 2013، أعلن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي عزل مرسي وتولي إدارة البلاد بشكل مؤقت. هذا التحرك أدى إلى نهاية حكم الإخوان وبدء مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي في مصر.

ما بعد سقوط الإخوان

بعد سقوط الإخوان، شهدت مصر حملة شاملة ضد الجماعة وأعضائها. تم حظر الجماعة واعتبارها منظمة إرهابية، وتم اعتقال العديد من قادتها وأعضائها. كما بدأت السلطات المصرية في ملاحقة وتفكيك الشبكات الإرهابية المرتبطة بالإخوان، مما ساهم في استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

تأثيرات الجرائم على المجتمع المصري

جرائم جماعة الإخوان المسلمين أثرت بشكل كبير على المجتمع المصري. تسببت في زعزعة الأمن والاستقرار، وأدت إلى انقسامات حادة داخل المجتمع. العديد من الأسر فقدت أبناءها في العمليات الإرهابية، وترك العنف الجماعي ندوبًا عميقة في النفوس.

الجرائم الإرهابية البارزة

اغتيال الرئيس أنور السادات (1981) : رغم أن الجماعة نفت علاقتها بالجريمة، إلا أن الجناة كانوا متأثرين بفكر الإخوان.

: رغم أن الجماعة نفت علاقتها بالجريمة، إلا أن الجناة كانوا متأثرين بفكر الإخوان. محاولة اغتيال رئيس الوزراء عاطف صدقي (1993) : تورطت جماعة الجهاد الإسلامي، التي تربطها علاقات وثيقة بالإخوان، في الهجوم.

: تورطت جماعة الجهاد الإسلامي، التي تربطها علاقات وثيقة بالإخوان، في الهجوم. أحداث الاتحادية (2012): خلال احتجاجات ضد حكم مرسي، استخدمت الجماعة العنف ضد المتظاهرين، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

منذ نشأتها وحتى سقوطها، تورطت جماعة الإخوان المسلمين في مصر في العديد من الجرائم والأعمال الإرهابية التي أضرت بالمجتمع المصري وأمنه. استخدام العنف كوسيلة لتحقيق أهدافها السياسية والدينية جعلها عدوًا للشعب المصري. سقوط الجماعة على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان نقطة تحول حاسمة في تاريخ مصر الحديث، حيث أعاد البلاد إلى مسارها الصحيح وأعطى الأمل في مستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا. إن تجربة الإخوان المسلمين في مصر تظل درسًا قاسيًا يذكرنا بأهمية اليقظة والتصدي لكل من يسعى لفرض إرادته بالقوة والعنف.