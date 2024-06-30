توقعات بزيادة قوة الطلب على البنزين خلال الصيف

توقعتْ شركة (Rystad Energy) أن تتزايد قوة الطلب على البنزين في صيف 2024؛ مسجلةً أعلى مستوياتها ما قبل جائحة كورونا، وفقَ الشركة.

وقالت شركة (Rystad Energy) الاستشارية في بياناتٍ حديثة، إن الطلب على البنزين سينمو خلال الصيف ويصل إلى ذروته ما قبل الوباء، على الرغم من علامات الضعف الأخيرة في السوق، بحسب الشركة.

وفي آخر جلسة تعاملات نفطية…سجلت أسعار النفط ف استقرارًا ملحوظًا بعد أن تراجعت بشكل طفيف في تعاملات بداية الأسبوع، جراء صدور تقرير أشار إلى زيادة طفيفة في مخزونات الخام الأميركية، إذ ارتفع سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت لتسوية أغسطس والتي انتهت يوم الجمعة سنتين إلى 86.41 دولار للبرميل.

وكان معهد البترول الأميركي قد أعلن مطلع يونيو الحاليّ عن انخفاض مخزونات الخام الأميركية بــ2.4 مليون برميل مما أدى إلى انتعاش الأسعار بشكل ملحوظ.

على وقع التوترات الجيوسياسية…أسعار النفط تتكبد الخسائر

ومنذ أوائل أبريل الماضي.. تراجعت أسعار النفط الخام متأثرةً بالاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وضبابية الطلب على الخام، وفقَ وكالة بلومبيرغ للأنباء، وبشكلٍ عام… فقدت أسعار النفط الخام حوالي 10 بالمئة من قيمتها منذ منتصف أبريل الماضي في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة وضبابية الطلب على الخام.