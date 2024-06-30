المنفي يلتقي بالسفير البريطاني والنقاش حول ميزانية الدولة

أخبار ليبيا 24

التقى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بديوان الرئاسة في طرابلس مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن لونغدن، وتضمن اللقاء مناقشة ملف الميزانية العامة للدولة الليبية، إلى جانب متابعة لعدد من الملفات السياسية التي تربط البلدين.

ترشيد الإنفاق والشفافية لميزانية الدولة

وبحسب بيان المكتب الإعلامي للرئاسي، فإن النفي أكد على “تضافر كل الجهود لإيجاد آلية لتوزيع الميزانية، والموارد بشكل شفاف وعادل بقيادة وملكية ليبية تضمن التوزيع العادل للموارد مع الإفصاح والشفافية والترشيد في الإنفاق “.

تأتي هذه الزيارة، في أعقاب اجتماع المنفي مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا والذين شددو على مخاطر الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، إذ زيارة السفير البريطاني للمنفي اليوم تؤكد سعي سفراء الاتحاد الأوروبي للضغط برؤيتهم على المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.

اعتماد خمسة سفراء لدى ليبيا

وفي سياق آخر، تسلم محمد المنفي أوراق اعتماد خمسة سفراء دول أجنبية، بجانب أوراق سفير الصومال، وضمت قائمة السفراء كلا من سفير إيران، عين الله سوري، وسفير تركيا، كوفن بيقيتش، وسفير اليابان، شينمورا ايزورو، وسفير صربيا، دراغان تودوروفيتش، وسفير إسبانيا، خافيير سوريا كينتانا، وسفير الصومال، عبدي آدم ديري، حسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي.وخلال البيان، أكد المنفي على أهمية العلاقات الثنائية التي تربط ليبيا مع دول السفراء، آملاً أن تتعزز العلاقات ما بين البلدان الصديقة في شتى المجالات، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم الجديدة.