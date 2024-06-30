العابد يبحث مع الجزائر آليات تخفيف معدلات البطالة

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بحثَ علي العابد، وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة منتهية الولاية مع ياسين مرابي، وزير التكوين والتعليم المهنيين الجزائري؛ آليات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجايل التدريب والتأهيل؛ بهدفِ تخفيف معدلات البطالة.

العابد؛ وعلى هامس الاجتماع الإقليمي الرفيع المستوى لعام 2024 حول تعلم الشباب، المنعقد في تونس، ناقش مع نظيره خطط التعاون لتأهيل الشباب إلى سوق العمل وتبادل الخبرات والتجارب بين ليبيا والجزائر، وآلياتِ تحسين جودة التعليم المهني بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديثة، بحسبِ ما أكدته وزارة العمل والتأهيل.

وشدّد العابد على أهمية التعاون لأن تبادل الخبرات وتطوير البرامج التدريبة سيسهم في تقليل البطالة في البلدين.

وفي الأنثاء… دعَا علي العابد، وزير العمل والتأهيل بحكومة منهية الولاية، لطفي ذياب وزير العمل والتكوين المهني التونسي، إلى ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين في مجال العمل والتأهيل.

العابد، وخلال مشاركته في المباحثات الإقليمية حول تعليم الشباب وتطوير مهاراتهم المنعقد في تونس، ناقشَ آليات زيادة التعاون مع نظيره التونسي، وتبادل الخبرات، بالإضافة على توظيف التقنيات الحديثة في مجال تنظيم إجراءات استخدام القوى العاملة، بحسبِ المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة منتهية الولاية.

كما شدّد العابد على أهمية تحقيق تطلعات الشباب الليبي عبر توفير فرص عمل لائقة تعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي.

العابد؛ وفي تصريحاتٍ صحفية سابقة، أكد وجود حوالي مليوني عامل في السوق الليبي، مؤكدًا عزم وزارته تنظيم وتسوية أوضاع العمالة الوافدة في ليبيا عبر منصة وافد الإلكترونية، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة منتهية الولاية.