الصحة العالمية تبحث دور الحكومة الليبية في إدارة الأزمات والطوارئ

شاركت الحكومة الليبية ممثلة بوزير الصحة عثمان عبد الجليل، في جلسة ركزت على تقييم إدارة الأزمة أثناء مجابهة تداعيات العاصفة دانيال، بحضور ممثلي منظمة الصحة العالمية.

ووفقًا لما نشرته الحكومة الليبية، تضمنت الجلسة تقييم آليات التصدي ومجابهة الكارثة التي ضربت مدينة درنة وجوارها؛ وذلك، لمراجعة الجاهزية والاستجابة الحكومية.

كما قيّمت الجلسة تفاعل الحكومة ودور لجنة الطوارئ، فضلاً عن الاطلاع على انسيابية عمليات الإغاثة والإنقاذ والانتشال، بالإضافة إلى كيفية تقديم الدعم الصحي والنفسي والغذائي للمتضررين، بحس الحكومة.

وفي هذه الأثناء… كشفَ معهد الشرق الأوسط الأمريكي أنَ حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي جراء فاجعة درنة في سبتمبر الماضي تتجاوز الـ77 مليون دولار، مؤكدًا أن خسائر درنة جراء العاصفة تفوق خسائر بقية المناطق المتضررة الأخرى.

معهد الشرق الأوسط الأمريكي، أوضحَ أن معالجة الوضع المائي الذي وصفهُ بالهش في مدينة درنة يحتاج إلى مراقبة مستمرة واستثمارات ضخمة لاستعادة وتحسين جودة المياه والبنية التحتية في المدينة المنكوبة، بحسب التقرير.

واشترط معهد الشرق الأوسط إدارة ورقابة مؤسسية قوية لضمان الأمن المائي في درنة بالإضافة إلى العمل وبناء القدرات للوصول المستدام إلى المياه والبنية التحتية السليمة في مدينة درنة وجوارها، داعيًا إلى اتخاذ تعزيز أنظمة مراقبة جودة المياه، واتباع بروتوكولات معالجة المياه، للتصدي ومنع انتشار الأمراض عن طريق المياه، بحسب معهد الشرق الأوسط.