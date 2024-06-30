الذكاء الاصطناعي يوفر حلول لانقطاع التيار الكهربائي

أخبار ليبيا 24

تقنيات الذكاء الاصطناعي توفر حلول لمشاكل انقطاع الكهرباء، عن طريق إعادة توجيه التيار الكهربائي تلقائياً في أجزاء من الثانية.

وبحسب نتائج البحث أن النظام الجديد يكشف المشكلات في الشبكة الكهربائية، ويقوم بإصلاحها بشكل تلقائي دون تدخل بشري، وفقاً لدورية مجلة (نيتشر كميونيكيشنز).

تحديد مسارات بديلة لنقل الكهرباء

وتُعد التقنية الجديدة مثالاً على تكنولوجيا (الشبكة ذاتية الإصلاح) التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، لاكتشاف وإصلاح المشكلات مثل الانقطاعات بشكل تلقائي، ودون تدخل بشري عند حدوث مشكلات مثل الأضرار التي تلحق بخطوط الطاقة جراء العواصف.

وأظهر الباحثون أن النموذج المطور يمكن أن يُحدد تلقائياً مسارات بديلة لنقل الكهرباء إلى المستخدمين قبل حدوث الانقطاع، يمكن للنظام إعادة توجيه تدفق الكهرباء تلقائياً في غضون ميكروثانية، بينما يمكن أن تستغرق العمليات الحالية، التي يتحكم فيها الإنسان لتحديد المسارات البديلة من دقائق إلى ساعات.

وتعتمد مقاربة الباحثين على التعلم المعزز الذي يتخذ أفضل القرارات لتحقيق النتائج المثلى. وإذا تم حجب الكهرباء بسبب الأعطال في الخطوط، يكون النظام قادراً على استخدام المفاتيح وسحب الكهرباء من المصادر المتاحة في الجوار، مثل الألواح الشمسية الكبيرة أو البطاريات في حرم جامعي أو مؤسسة تجارية، حيث يمكن الاستفادة من تلك المولدات لتزويد منطقة محددة بالكهرباء.

وتعمل التقنية على استهداف النظام بالأساس العثور على المسار الأمثل لإرسال الكهرباء إلى أكبر عدد ممكن من المستخدمين في أسرع وقت ممكن.