الدول العربية الأكثر استهلاكا لـ الكهرباء مقارنة بعدد السكان

تعتبر الطاقة الكهربائية من أساسيات الحياة والاقتصاد في وقتنا الحالي، حيث تعتمد جميع الصناعات بشكل أساسي على الطاقة، التي تعتبر الطريقة الأفضل لتدوير عجلات الإنتاج إلى يومنا هذا. ويدل مؤشر استهلاك الطاقة الكهربائية على الطلب الفعلي على الطاقة من إمدادات الكهرباء الحالية المتوفرة في البلاد.

ويستمر الاستهلاك العالمي لـ الكهرباء في الارتفاع وبوتيرة أسرع من النمو السكاني العالمي، الأمر الذي يشير إلى زيادة متوسط كمية الكهرباء المستهلكة من قبل الفرد (استهلاك الفرد للكهرباء). وبحسب “world population review”، يرتبط النمو في الاستهلاك العالمي للكهرباءبالنمو الاقتصادي وارتفاع عدد السكان، كما تعكس الزيادات في نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء التغيرات في تركيبة الاقتصاد، مثل الطلب المتزايد على الأجهزة والإضاءة وتكييف الهواء؛ التحول إلى الصناعات الأكثر استهلاكا للطاقة، والتغيرات في العمليات الصناعية لإنتاج السلع. ونشر الموقع ترتيبا لاستهلاك دول العالم للكهرباء لعدد من السنوات كان آخرها لعام 2021.

مصر تتصدر قائمة الدول العربية في استهلاك الكهرباء لعام 2021

في هذا السياق، نجد أن الدول العربية تشهد تفاوتاً في معدلات استهلاك الكهرباء، متأثرة بعوامل متعددة تشمل النمو السكاني، التنمية الاقتصادية، والتوسع الحضري. تأتي مصر في مقدمة الدول العربية الأكثر استهلاكاً للكهرباء، حيث بلغ استهلاكها 168.32 مليار كيلواط ساعي. يبلغ عدد سكان مصر نحو 102 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكان مصر بحلول عام 2078. يُظهر هذا التزايد السكاني تأثراً واضحاً على استهلاك الكهرباء، حيث يضيف معدل النمو الحالي نحو 2 مليون نسمة سنوياً.

نمو سكاني متسارع يقود استهلاك الكهرباء في الإمارات

من ناحية أخرى، نجد أن الإمارات العربية المتحدة تأتي في المرتبة الثانية باستهلاك يبلغ 128.61 مليار كيلواط ساعي. على الرغم من تباطؤ النمو السكاني في السنوات الأخيرة، إلا أن الإمارات ما زالت تحافظ على معدلات استهلاك كهرباء عالية، نتيجة للتوسع العمراني السريع والتنمية الاقتصادية الكبيرة.

الكهرباء في الجزائر: استهلاك مستمر ونمو سكاني متزايد

تليها الجزائر بمعدل استهلاك 68.66 مليار كيلواط ساعي. الجزائر، التي تشهد نمواً سكانياً مستقراً، من المتوقع أن يتجاوز عدد سكانها 60 مليون نسمة بحلول عام 2049، مما يضيف عبئاً إضافياً على موارد الكهرباء. هذا النمو السكاني يتطلب توسيعاً مستمراً للبنية التحتية الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد.

الكويت والعراق بين أكثر الدول العربية استهلاكًا للكهرباء

الكويت، التي تأتي في المرتبة الرابعة باستهلاك يبلغ 64.58 مليار كيلواط ساعي، تشهد أيضاً نمواً سكانياً مرتفعاً يبلغ 4.0% سنوياً. يشكل المغتربون نحو 70% من سكان الكويت، مما يساهم في زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.

في العراق، يبلغ معدل استهلاك الكهرباء 52.15 مليار كيلواط ساعي. مع نمو سكاني يصل إلى 2.32% سنوياً، من المتوقع أن يتجاوز عدد سكان العراق 100 مليون نسمة بحلول نهاية القرن. هذا النمو يتطلب استثمارات كبيرة في قطاع الكهرباء لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

قطر، التي شهدت معدل نمو مذهل بلغ 7.5% في الفترة من 2011 إلى 2012، يبلغ معدل استهلاكها للكهرباء 44.62 مليار كيلواط ساعي. على الرغم من صغر حجمها السكاني، إلا أن التطور الاقتصادي السريع يتطلب توفير كميات كبيرة من الكهرباء.

أما المغرب، فيستهلك 35.39 مليار كيلواط ساعي، ومن المتوقع أن يصل عدد سكانه إلى 47.77 مليون نسمة في عام 2069. هذا النمو يستدعي تعزيز قدرات البنية التحتية الكهربائية.

سلطنة عمان تشهد أسرع نمو سكاني بمعدل يزيد عن 9% سنوياً، مع استهلاك يبلغ 32.78 مليار كيلواط ساعي. هذه الزيادة السكانية تفرض تحديات كبيرة على شبكة الكهرباء في السلطنة.

في البحرين، يقدر استهلاك الكهرباء بـ 31.38 مليار كيلواط ساعي، بينما يتزايد عدد السكان بشكل كبير منذ عام 2000. هذا النمو السكاني المتسارع يتطلب تطويراً مستمراً لشبكات الكهرباء.

ختاماً، ليبيا التي تستهلك 27.18 مليار كيلواط ساعي، تشهد نمواً سكانياً بطيئاً، ولكن مستمراً. من المتوقع أن يصل عدد سكان ليبيا إلى 8.12 مليون نسمة بحلول عام 2050، مما يفرض ضرورة توسيع البنية التحتية الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد.

تجدر الإشارة إلى أن الأردن جاء في المرتبة 11 عربياً بمعدل استهلاك 19.69 مليار كيلواط ساعي، بينما لبنان في المرتبة 12 بمعدل 18.86، وتونس في المرتبة 13 بمعدل 16.48، والسودان في المرتبة 14 بمعدل 13.24، وسوريا في المرتبة 15 بمعدل 12.75، وفلسطين في المرتبة 16 بمعدل 6.13، واليمن في المرتبة 17 بمعدل 2.93 مليار كيلواط ساعي.