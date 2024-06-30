الدولار يرتفع أمام الدينار دون هوادة

يواصل سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية تكبد المزيد من الخسائر، دون أن يُحرك مصرف ليبيا المركزي ساكنًا لإنقاذ العملة المحلية التي ترزح تحت وطأة العملات الأجنبية منذ أغسطس الماضي، إذ جرى تداول الدولار في السوق الموازية عند تعاملات صباح اليوم الأحد بــــ6.87 دينار، في حين ارتفع سعر صرف اليورو أمام الدينار مسجلاً 7.31 دينار لليورو الواحد.

الدولار في السوق الرسمية

أما فيما يتعلقُ بأسعار السوق الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي… ارتفعَ سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية بشكل طفيف، عند مستوى 4.87 دينار، في حين استقر اليورو عند مستوى 5.22 دينار، كما شهد سعر الجنيه الإسترليني استقرارًا هو الأخر عند مستوى 6.16 دينار، وفيما يتعلق بالعملات العربية، استقرَ سعر الريال السعودي عند 1.29 دينار، وكذلك الدينار التونسي عند 1.55 دينار، وحافظ الدرهم الإماراتي على سعره عند 1.32 دينار، وفقَ نشرة مصرف ليبيا المركزي الدوّرية للأسعار.

الدينار يهوي أمام الدولار

وفي وقتٍ سابق، وجّه محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بتنفيذ قرار فرض رسم على سعر صرف العملات الأجنبية بشكل مؤقت، وذلك بعدما أصدر المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب قرارًا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بنسبة 27%، بحسب مجلس النواب، إلا أن هذه الضريبة لم تسعف الدينار من التراجع إلى مستوياتٍ قياسية، إذ يواصل الدينار الهبوط إلى مستوياتٍ متدنية منذ أغسطس الماضي (2023) عندما كان يتداول الدولار في السوق الموازية بـ5.15 دينار للدولار الواحد، بحسب محللين اقتصاديين.