الحويج: يمكننا تصدير 25 مليون طن من الإسمنت

أخبار ليبيا 24

قال محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة منتهية الولاية، إن ليبيا يُمكنها تصدير مليون طن من الأسمنت حال الاهتمام بهذه الصناعة.

الحويج؛ وفي كلمته ضمن مؤتمر التنوع الاقتصادي، شدد على أهمية تغيير بعض التشريعات لتتمكن ليبيا من جذب الاستثمارات الخارجية، فضلاً عنسن خطة اقتصادية وتنموية واضحة، وفق قوله.

واشترط الحويج رفع الناتج المحلي الإجمالي من 60 إلى 250 مليار دينار عندما يتحقق الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد، داعيًا إلى تغيير فكرة الاعتماد على تصدير سلعة واحدة وهي النفط، والالتفات إلى كيفية تحقيق التنوع الاقتصادي.

وفي سياقٍ منفصل…. بحثَ وزير الاقتصاد والتجارة، في حكومة الوحدة منتهية الولاية، محمد الحويج مع عددٍ من الشركات الصينية الرائدة في مجالي التجارة والاستثمار؛ سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين ليبيا والصين.

وتضمن اللقاء الذي عقده الحويج بمشاركة محمد الرعيض، رئيس اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة ورشيد صوان رئيس مجلس أصحاب الأعمال؛ خطط الوزارة في رفع مستويات التعاون الاستثماري والتجاري والاقتصادي عبر توقيع الاتفاقيات المشتركة مع الصين.

بدورها أبدت الشركات الصينية رغبتها واستعدادها للمشاركة في مشاريع تطوير البنى التحتية والإعمار وتعزيز مجال الصناعة في ليبيا والاستفادة من الفرص الاستثمارية بين ليبيا والصين، بحسب وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة منتهية الولاية.

وفي وقتٍ سابق.. ناقشَ محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة، التحديات التي تواجهُ تصدير المنتجات الليبية إلى الأسواق الأوروبية.