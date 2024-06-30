الحويج “الجامعات داعماً وشريكاً لتحقيق التنوع الاقتصادي”

أخبار ليبيا 24

الجامعات براح ليس فقط للتعلم الأكاديمي، وإنما لفتح آفاق طلبتها للنقاش والبحث العلمي، عن طريق الملتقيات والمؤتمرات العلمية أو الثقافية، وشارك محمد الحويج وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة منتهية الولاية في ملتقيين أكاديميين للاقتصاد.

شارك الحويج في مؤتمر بإشراف كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الزيتونة (ترهونة) بعنوان (الفرص الاقتصادية المتاحة كمصدر بديل للنفط ) “رؤية مستقبلية لتنويع مصادر الدخل الوطني ” بمشاركة النائبين عبدالسلام نصية، والصادق الكحيلي، بالإضافة إلى عميد بلدية ترهونة، وعميد الجامعة، وعدد من الأساتذة والأكاديميين بالجامعة.

وشارك أيضا في ملتقى أكاديمي آخر بتنظيم جامعة طرابلس، بعنوان (المؤتمر الدولي الليبي الثامن للعلوم الطبيعية والتطبيقية والإنسانية) إذ ناقش الملتقى قضايا تتعلق بـ “التعليم، والتعلم والتكنولوجيا الرقمية، وريادة الأعمال، والتنمية المستدامة”.

وبحسب بيان الوزارة، أكد الحويج على أهمية هذه الملتقيات وعلى دور الجامعات داعما وشريكا في تنفيذ وتحقيق خطة التنويع الاقتصادي والتحول نحو بناء اقتصاد معرفي ورقمي وأضاف أن التغيير الذي طرأ في قطاع الأعمال، والتجارة، ومفهوم الاقتصاد التقليدي، يتطلب وضع أطر تنظيمية وعلمية تتواءم مع متطلبات الاقتصاد الجديد.

ونوّه الحويج على الدور الفاعل للجامعات والذي لم يعد مقتصراً على مهام التعليم والبحث العلمي فحسب، وإنما أصبحت الجامعات مسؤولة بشكل أكبر عن الإسهام في تطوير بيئة الأعمال، ونقل تقنية المعرفة من المعامل إلى الأسواق، وبناء القدرات التي أساسها رأس المال البشري، ورأس المال المعرفي.