الحكومة الليبية تشكل لجنة للتحقيق في انقطاع التيار الكهربائي ببنغازي

وجّه أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية، وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة، بتشكيل لجنة للتحقيق في حادثة فصل التيار الكهربائي في بنغازي.

وأرجعتْ الحكومة الليبية،سبب انقطاع التيار الكهربائي في مدينة بنغازي خلال هذه الفترة إلى أن إحدى الشركات المنفذة لأحد الجسور التابعة للجنة إعمار بنغازي تسببت عن طريق الخطأ في إحداث خسائر بالكابل الرئيسي المغذي للكهرباء، مما أدى إلى خروج 15 محطة فرعية عن خدمة، بحسب منشور الحكومة الليبية عبر منصة فيسبوك.

وأكدتْ الحكومة الليبية أن الأعمال لاتزال جارية لتحديد مكان العطل، وإعادة التيار الكهربائي للمناطق التي حدثت بها الانقطاعات، وفق منشور الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد عبر منصة فيسبوك.

ازمة مستمرة ولا حلول في الأفق

وتواجه ليبيا أزمة في التيار الكهربائي منذ سنوات، رغم الجهود الحثيثة والاستعانة بالشركات الأجنبية لحل هذه المعضلة إلا أن الأزمة لا تزال مستمرة، ففي عام 2023، احتلت ليبيا المرتبة العاشرة بين الدول العربية من حيث استهلاك الكهرباء، حيث بلغ استهلاكها 27.18 مليار كيلو وات ساعي. هذا الرقم يعكس حجم الطلب الكبير على الكهرباء في البلاد، والذي يتزايد بشكل ملحوظ مع التطور الاقتصادي والسكاني. على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها ليبيا، فإن الطلب على الكهرباء لا يزال مرتفعًا، مما يتطلب استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة لتلبية الاحتياجات المتزايدة.