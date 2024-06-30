البرغثي يعلل سبب تراجع عمل لجنة 5+5 العسكرية

أخبار ليبيا 24

أوضح محمد البرغثي وزير الدفاع الأسبق، الأسباب التي أدت لتحجيم دور لجنة 5+5 وضعف دورها في توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد، مرجعاً ذلك لاصطدامها فعلياً بهيمنة التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية، وتأثرها أيضاً بتجاذبات القوى السياسية والتنازع الحكومي على السلطة.

الصراع الدولي يلقي بظلاله على ليبيا

ويرى البرغثي أن الصراع الدولي الحالي له انعكاسات كبيرة ومباشرة على القارة الأفريقية، لاسيما فيما يتعلق بحرب السودان والتي تأثر على خلفيتها عمل اللجنة.

وخلال تصريحات صحفية، حذر البرغثي من التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة الغربية، جراء سلوك التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة منتهية الولاية والفاقدة لسيطرتها عليها، وأكد البرغثي أن هذه التشكيلات تزيد من التعقيد لمسار توحيد المؤسسة العسكرية، لافتاً إلى أن التجاذبات بين فرقاء الأزمة الليبية لا تزال منحصرة بالجانب السياسي، ولم تتطور لأي شكل مسلح يهدد اتفاق وقف إطلاق النار الدائم.

وأشار إلى أن سبب دعوة محمد الحداد و عبد الرزاق الناظوري لمؤتمر نظمته القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا “أفريكوم” بوتسوانا نهاية الأسبوع الماضي، ربما يتعلق بسعي واشنطن لتأسيس قوة عسكرية مشتركة من قوات شرق وغرب البلاد لتتمركز بمنطقة الحدود الليبية والجزائرية والنيجيرية، لاسيما أن تلك المنطقة جغرافياً تشكل أهمية بالغة للدول الغربية وعلى رأسهم أمريكا.

حول لقاء أفريكوم

وعن لقاء (أفريكوم) الذي حضره الحداد والناظوري، ناقش اللقاء عددًا من المواضيع التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وطرق حماية الموارد، ومعالجة التحديات الأمنية الملحة في القارة الأفريقية، وتبادل المعلومات وتشجيع الشراكات والتعاون فيما يتعلق بالتهديدات والتحديات الأمنية المشتركة، لتكون أفريقيا أكثر سلامًا وأمانًا.