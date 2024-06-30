الأندية المشاركة في دوري التتويج السداسي تصدر بياناً مشتركاً

أخبار ليبيا 24

استعداداً للمشاركة في دوري التتويج السداسي لكرة القدم، المقرر إقامته في إيطاليا، أصدرت الأندية الثلاثة للمجموعة الأولى في الدوري الليبي الممتاز، بياناً تحث فيه المشجعين على عدم التعصب الكروي، وتطالب فيه الحكومة بأن تكون جهة داعمة فقط دون أن تتدخل في مواعيد إقامة المباريات.

ما جاء في البيان المشترك

وجاء في البيان المشترك لكل من نادي الأهلي بنغازي والنصر والهلال “تعرب الأندية المعنية بهذا البيان مجتمعة بتوافق أساسه الواقع المرير التي تعيشه الكرة الليبية من تخبط وفوضى مقننة وممنهجة، كان لها الأثر السلبي على السلم الاجتماعي يدعم بشكل يومي الفرقة ويثير الفتن بين أطياف المجتمع الليبي المجمع على حب كرة القدم بمشاهدة تنافسية شريفة تسودها النزاهة متناغمة مع احترام اللوائح بعيدًا عن التلاعب والاحتيال والدسائس الخبيثة”.

وتابع البيان “ولما تقدم ذكره وحتى لا نجد أنفسنا في لحظة ما نشاطر هذا الاتحاد المسؤولية على أحداث قد تكون وخيمة كارثية تضر بهذا المجتمع الليبي ووحدته ونسيجه الاجتماعي. عليه قررت الأندية وبإجماع الجميع وقبل انطلاق الدوري السداسي أولًا: يجب أن يقتصر دور الحكومة على توفير الدعم وعدم التدخل في تحديد موعد انطلاق المسابقة الذي تغير أكثر من مرة باعتباره اختصاصًا أصیلًا لمجلس إدارة اتحاد الكرة ولجانه وحتى لا نكون عرضة للعقوبات الدولية”.

وأكد البيان على ضرورة الالتزام بنتائج الاجتماعات السابقة وما اتفق عليه “ثانيًا: يجب الالتزام من الاتحاد الليبي بما تم الاتفاق عليه مع أندية الدوري السداسي في الاجتماع الذي عُقِد بمقر الاتحاد الليبي لكرة القدم بتاريخ 10 يونيو 2024 والذي تم على أساسه إجراء قرعة الدوري السداسي، علمًا بأنه قد تم الإخلال بموعد انطلاق المسابقة الذي كان محددًا يوم 24 يونيو الجاري، مما ترتب علية إرباك لفرق الدوري السداسي”.

وأوضح البيان “ثالثًا: الإعلان عن أطقم التحكيم الأجنبية لجميع مباريات الدوري السداسي ويجب أن يكونوا دوليين و مصنفين من المستوى النخبة (A) لدى الفيفا. رابعًا: الإعلان عن قوائم لاعبي فرق الدوري السداسي للاطلاع عليها من جميع الفرق المشاركة”.

واختتم البيان الصادر عن الأندية الثلاثة الأهلي بنغازي والنصر والهلال بالشرط الخامس مشدداً على “السماح وبشكل صريح ورسمي من الاتحاد الليبي بلجوء جميع فرق الدوري السداسي إلى محكمة التحكيم الدولية (TAS).. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.