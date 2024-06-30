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الأرصاد: اعتدال نسبي في درجات الحرارة على المناطق الساحلية

الأرصاد: درجات حرارة مرتفعة غربي البلاد

30 يونيو، 2024 9:20 ص
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المركز الوطني للأرصاد
المركز الوطني للأرصاد

 

أخبار ليبيا 24

توقعَ مركز الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة معتدلة نسبيًا على أغلب مناطق شمالي البلاد، على أن ترتفع غدًا على مناطق غربي البلاد وفقَ نشرة الأرصاد.

مناطق «رأس اجدير حتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة»

من المتوقع أن تكون السماء صافية مائلة إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، وأن تكون الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، أما درجات الحرارة فمن المتوقع أن تتراوح مابين (30–32)مْ على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية، وأن تسجل (37-41)مْ على الدواخل، بحسب الأرصاد.

مركز الأرصاد الجوية
مركز الأرصاد الجوية

مناطق «الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد»

من المتوقع أن تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة هذا اليوم على المناطق الساحلية، وأن تسجل درجات الحرارة مابين (29-32)مْ.

مناطق «الجفرة، سبها، غـات، غدامس، الحمادة»

من المتوقع أن تكون السماء صافية  والرياح شمالية شرقية معتدلة  السرعة، ودرجات الحرارة يتتراوح على اغلب المناطق مابين (37–42)مْ، وتصل(46)مْ على غدامس وتتراجع يوم الغد الإثنين على معظم المناطق.

مناطق «الواحات، السرير، تازربو، الكفرة»

توقع مركز الأرصاد أن تكون السماء صافية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (37 –39)مْ وفق نشرة الأرصاد.

30 يونيو، 2024 9:20 ص
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