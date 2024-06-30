الأرصاد: اعتدال نسبي في درجات الحرارة على المناطق الساحلية

أخبار ليبيا 24

توقعَ مركز الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة معتدلة نسبيًا على أغلب مناطق شمالي البلاد، على أن ترتفع غدًا على مناطق غربي البلاد وفقَ نشرة الأرصاد.

من المتوقع أن تكون السماء صافية مائلة إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، وأن تكون الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، أما درجات الحرارة فمن المتوقع أن تتراوح مابين (30–32)مْ على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية، وأن تسجل (37-41)مْ على الدواخل، بحسب الأرصاد.

من المتوقع أن تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة هذا اليوم على المناطق الساحلية، وأن تسجل درجات الحرارة مابين (29-32)مْ.

من المتوقع أن تكون السماء صافية والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة يتتراوح على اغلب المناطق مابين (37–42)مْ، وتصل(46)مْ على غدامس وتتراجع يوم الغد الإثنين على معظم المناطق.

توقع مركز الأرصاد أن تكون السماء صافية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (37 –39)مْ وفق نشرة الأرصاد.