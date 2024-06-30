أرشيف الإخوان الأسود.. جرائم جماعة الإخوان المسلمين في الوطن العربي

جماعة الإخوان المسلمين، التي تأسست في مصر عام 1928 على يد حسن البنا، لم تقتصر على حدود مصر، بل انتشرت في مختلف أنحاء الوطن العربي، مخلفة وراءها آثارًا دامية ومآسي لا تُنسى. على مدار عقود، تورطت الجماعة في أعمال عنف وإرهاب في العديد من الدول، مما أضر بالمجتمعات وأحدث فوضى وعدم استقرار. في هذا المقال، نسلط الضوء على الجرائم التي ارتكبتها الجماعة في مصر والمغرب وليبيا وتونس، بالإضافة إلى بعض الدول الأخرى.

البدايات: تأسيس الجماعة والتطرف المبكر

في الأربعينيات، تورطت جماعة الإخوان المسلمين في العديد من الأعمال الإرهابية والعنيفة. من أبرزها:

اغتيال محمود فهمي النقراشي (1948) : رئيس الوزراء المصري الذي أصدر قرارًا بحل الجماعة، فتم اغتياله على يد أحد أعضاء الجماعة.

: رئيس الوزراء المصري الذي أصدر قرارًا بحل الجماعة، فتم اغتياله على يد أحد أعضاء الجماعة. اغتيال حسن البنا (1949): مؤسس الجماعة، والذي قُتل في عملية ثأرية بعد اغتيال النقراشي.

عهد جمال عبد الناصر

محاولة اغتيال عبد الناصر (1954): في ميدان المنشية بالإسكندرية، حيث أطلقت النار عليه أثناء خطابه، ما أدى إلى حملة قمع واسعة ضد الجماعة واعتقال العديد من أعضائها وإعدام بعضهم، بمن فيهم سيد قطب.

فترة حكم مرسي

أحداث الاتحادية (2012) : خلال الاحتجاجات ضد حكم محمد مرسي، قامت مليشيات الإخوان المسلمين بمهاجمة المتظاهرين السلميين، مما أسفر عن مقتل عدد منهم وإصابة آخرين.

: خلال الاحتجاجات ضد حكم محمد مرسي، قامت مليشيات الإخوان المسلمين بمهاجمة المتظاهرين السلميين، مما أسفر عن مقتل عدد منهم وإصابة آخرين. الهجمات على الكنائس: بعد عزل مرسي في 2013، شنت الجماعة هجمات على العديد من الكنائس في مصر، ما أدى إلى تدمير بعضها وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية.

المغرب.. محاولة السيطرة على المشهد السياسي

التسلل السياسي

النفوذ في المساجد والتعليم : سعت الجماعة إلى نشر أفكارها المتطرفة من خلال السيطرة على المساجد والمؤسسات التعليمية، مما أثار قلق الحكومة والمجتمع.

: سعت الجماعة إلى نشر أفكارها المتطرفة من خلال السيطرة على المساجد والمؤسسات التعليمية، مما أثار قلق الحكومة والمجتمع. تحالفات مع قوى متطرفة: رغم أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى السلطة الكاملة، إلا أن الجماعة تورطت في العديد من الأعمال التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار، مثل دعم الجماعات المتطرفة في الصحراء الكبرى.

العنف والتطرف

أعمال عنف في الجامعات : تورطت الجماعة في أحداث عنف داخل الجامعات المغربية، حيث كانت تسعى لفرض سيطرتها على الحركات الطلابية.

: تورطت الجماعة في أحداث عنف داخل الجامعات المغربية، حيث كانت تسعى لفرض سيطرتها على الحركات الطلابية. التجنيد للجماعات الإرهابية: استغلت الجماعة نفوذها لتجنيد الشباب للانضمام إلى الجماعات الإرهابية في مناطق الصراع مثل سوريا والعراق.

ليبيا: الفوضى والإرهاب

دور الجماعة بعد سقوط القذافي

دعم الميليشيات المسلحة : بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011، دعمت جماعة الإخوان المسلمين ميليشيات مسلحة، تورطت في أعمال عنف وإرهاب، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية وقتل العديد من المدنيين.

: بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011، دعمت جماعة الإخوان المسلمين ميليشيات مسلحة، تورطت في أعمال عنف وإرهاب، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية وقتل العديد من المدنيين. الهجمات على المنشآت الحكومية: تورطت الجماعة في هجمات على المنشآت الحكومية، بما في ذلك اقتحام البرلمان الليبي والاعتداء على المسؤولين الحكوميين.

التحالف مع الجماعات المتطرفة

دعم تنظيم داعش : قدمت الجماعة دعمًا لوجستيًا وماليًا لتنظيم داعش في ليبيا، مما أسهم في انتشار الفوضى والعنف في البلاد.

: قدمت الجماعة دعمًا لوجستيًا وماليًا لتنظيم داعش في ليبيا، مما أسهم في انتشار الفوضى والعنف في البلاد. عمليات اغتيال السياسيين: تورطت الجماعة في عمليات اغتيال لسياسيين معارضين، مما أدى إلى تفاقم الانقسامات السياسية والاجتماعية.

تونس: التحالف مع القوى المتطرفة

فترة ما بعد الثورة

سيطرة حركة النهضة : بعد الثورة التونسية في 2011، وصلت حركة النهضة، الفرع التونسي لجماعة الإخوان المسلمين، إلى السلطة. رغم محاولاتها تقديم نفسها كقوة معتدلة، إلا أنها تورطت في أعمال عنف وتحالفات مشبوهة.

: بعد الثورة التونسية في 2011، وصلت حركة النهضة، الفرع التونسي لجماعة الإخوان المسلمين، إلى السلطة. رغم محاولاتها تقديم نفسها كقوة معتدلة، إلا أنها تورطت في أعمال عنف وتحالفات مشبوهة. اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي (2013): اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي على يد جماعات متطرفة يعتقد أنها مرتبطة بالنهضة، مما أثار موجة من الغضب والاحتجاجات.

دعم الجماعات الإرهابية

تجنيد الشباب : قامت النهضة بتجنيد الشباب التونسي للقتال في صفوف الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق.

: قامت النهضة بتجنيد الشباب التونسي للقتال في صفوف الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق. التورط في الهجمات الإرهابية: تورطت الجماعة في عدة هجمات إرهابية داخل تونس، بما في ذلك الهجوم على متحف باردو عام 2015، الذي أسفر عن مقتل 22 شخصًا.

سوريا: دعم الجماعات المسلحة

تقديم الدعم للجماعات المسلحة : منذ اندلاع الصراع في سوريا عام 2011، قدمت جماعة الإخوان المسلمين دعمًا ماليًا ولوجستيًا للجماعات المسلحة المعارضة للنظام السوري.

: منذ اندلاع الصراع في سوريا عام 2011، قدمت جماعة الإخوان المسلمين دعمًا ماليًا ولوجستيًا للجماعات المسلحة المعارضة للنظام السوري. التورط في أعمال العنف ضد المدنيين: تورط الإخوان في عمليات عنف وإرهاب ضد المدنيين، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة عدد الضحايا.

اليمن: تفاقم الصراع المسلح

دور حزب الإصلاح : في اليمن، كان حزب الإصلاح، الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين، جزءًا من الصراع المسلح ضد الحوثيين، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة عدد الضحايا المدنيين.

: في اليمن، كان حزب الإصلاح، الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين، جزءًا من الصراع المسلح ضد الحوثيين، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة عدد الضحايا المدنيين. دعم الجماعات المتطرفة: قدمت الجماعة دعمًا للجماعات المتطرفة مثل القاعدة، مما ساهم في زعزعة الاستقرار وإطالة أمد الصراع.

جرائم الجماعة في دول أخرى

السودان : دعمت جماعة الإخوان المسلمين نظام عمر البشير، الذي ارتكب العديد من الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية في دارفور.

: دعمت جماعة الإخوان المسلمين نظام عمر البشير، الذي ارتكب العديد من الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية في دارفور. الأردن : حاولت الجماعة زعزعة استقرار المملكة الأردنية من خلال دعم الجماعات المتطرفة والتحريض على العنف.

: حاولت الجماعة زعزعة استقرار المملكة الأردنية من خلال دعم الجماعات المتطرفة والتحريض على العنف. الجزائر: خلال التسعينيات، كانت الجماعة جزءًا من الصراع الدموي الذي أودى بحياة الآلاف من المدنيين.

منذ نشأتها، تركت جماعة الإخوان المسلمين بصمة سوداء في تاريخ الوطن العربي. من مصر إلى المغرب، ومن ليبيا إلى تونس، تسببت الجماعة في أعمال عنف وإرهاب أضرت بالمجتمعات وزعزعت استقرار الدول. استخدام العنف كوسيلة لتحقيق أهدافها السياسية والدينية جعلها عدوًا للشعوب العربية. إن تاريخ الإخوان المسلمين في الوطن العربي هو درس قاسٍ يذكرنا بأهمية التصدي للفكر المتطرف والعمل على بناء مجتمعات قائمة على السلام والعدل.