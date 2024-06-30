أبوجناح يلتقي مع خوري للتحضير لعقد مؤتمر دولي بالجنوب

أخبار ليبيا 24

اجتمع رمضان أبوجناح نائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، ورئيس جهاز تنمية وتطوير الجنوب، مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، وذلك لتبادل وجهات النظر والنقاش حول أفضل السبل لتنمية الجنوب الليبي عقد مؤتمر دولي بالجنوب لتعزيز الاستقرار والسلام.

مناقشة الملفات التنموية لمدن الجنوب

وبحسب ما نشره أبوجناح عبر حسابه على فيسبوك، تناول اللقاء النقاش حول على “ضرورة دعم عقد مؤتمر دولي في الجنوب بحضور عدد من المؤسسات الدولية خاصة التابعة لمنظومة لأمم المتحدة، وذلك بهدف مناقشة سبل تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة”، إلى جانب النقاش حول ملف الانتخابات بالجنوب الليبي، وذلك بإجراء انتخابات المجالس البلدية، إضافة إلى سبل الاهتمام بالمنطقة الجنوبية من خلال تنفيذ مشاريع تنموية تُسهم في النهوض بالبنية التحتية وتحفيز الاستثمار في مختلف المجالات، والاستعانة في هذا الشأن بالخبراء والأكاديميين بالمنطقة.

ومن جانبه أكد أبوجناح على اهتمامه حكومته منتهية الولاية والتي لا تسيطر بشكل فعلي على المناطق الجنوبية، على تقديم كافة الخدمات التنموية والتي من شأنها أن تنهض بالقطاعات التجارية والاقتصادية وشدد على أهمية دعم تفعيل الرحلات الدولية من وإلى مطار سبها بالتنسيق مع مصلحة الطيران المدني معتبرًا أن هذا الأمر من شأنه أن يُسهم في تعزيز التواصل مع الدول المجاورة وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة.

وأكد أبوجناح على ضرورة تفعيل دور الإدارة المحلية في ليبيا من خلال تفعيل المحافظات وتمكين البلديات من أداء مهامها بكفاءة عالية لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم، مؤكدًا أهمية الاستثمار في المنطقة الجنوبية.