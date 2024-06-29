ناصر الحصادي عن “طوفان درنة”: لو حدث في زمن داعش لكانت الطامة أكبر.. والجيش فضله لا ينسى

أخبار ليبيا 24

في ذاكرة “ناصر الحصادي” الكثير من الذكريات المؤلمة عن كارثة 11 سبتمبر 2023 في درنة، تمثل كل منها واحة للوجع وألم الفراق.

يواصل “الحصادي” سرد قصته في هذا الجزء الثالث -بعد الجزئين الأول والثاني– حديثه عمّا عايشه خلال تلك الأوقات العصيبة من مواقف مؤلمة، مستذكرًا الدور الكبير الذي لعبته القوات المسلحة الليبية منذ اللحظات الأولى للكارثة.

ذكريات مؤلمة

“الحصادي” القاطن في أحد أزقة شارع “الفنار” يرجع بنا قليلا إلى ما قبل الفاجعة. يقول “الحصادي” عن حياته في ذلك الزقاق: “هذا الزقاق كان مليئا بالأطفال.. أنا عازب، لكن كان أولاد الشارع بمثابة أطفالي.. كانوا دائمًا ما يستقبلونني ببهجة وينادون علي إمّا بـ “عمي” أو “جدي”.. لقد فقدوا جميعًا”.

ويتابع: “فقدت الكثير على الصعيد الشخصي.. مقتنيات جمعتها لسنوات عديدة من صحف وكتب وتذكارات تاريخية تعود لعقود من الزمن.. مقتنيات لنادي دارنس الذي أنا أحد أعضائه.. لكن الحمد لله.. هذا أمر الله.. فقدنا الأحبة من الأهل والأصدقاء والجيران.. وكذلك ذكريات المدينة.. كل شيء ابتلعته الفيضانات.. لا اعتراض على أمر الله.. لكن صعب”.

دور الجيش في درنة

يضحك “ناصر الحصادي” عند سؤاله: “ماذا لو كانت درنة تحت سطوة داعش إبّان الكارثة؟”.

ويجيب: “نحمد الله قبل كل شيء.. لو كانت داعش في درنة لكانت الطامة أكبر.. ولازلنا تحت أكوام التراب، لكن من لطف الله علينا أن القيادة العامة للقوات المسلحة هي الموجودة”.

يقول “الحصادي” لـ “أخبار ليبيا 24”: “كان للقوات المسلحة دور كبير فيما حل بدرنة من كارثة.. اللواء 166 عمل بجهد كبير منذ اللحظات الأولى وقدم في تلك المحنة العديد من الشهداء”.

ويضيف: “قدموا الكثير مقابل ما قدّمته أنا الذي فقدت أهلي وأحبتي وجيراني.. جنود اللواء 166 هم من أول ضحايا الفيضانات”.

ويقول: “لن ننسى فضل القوات المسلحة خاصة اللواء 166 ما تقوم به القيادة من إعادة للإعمار أعاد الحياة إلى درنة”.