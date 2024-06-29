موقف حكومة الدبيبة من “ملتقى صالونات التجميل”.. نفي أم تبرؤ؟

نفت حكومة عبد الحميد الدبيبة، منتهية الولاية، علاقتها بصور انتشرت حول عقد ملتقى لصالونات التجميل، برعاية الحكومة.

وذكرت الحكومة، عبر منصة “تبيان”، أنها لم تتخذ قرارا برعاية أي فعاليات مشابهة، وأن الأمر مجرد شائعة.

على جانب آخر، ورغم أن حكومة الدبيبة تنفق الكثير على الإعلام، تعمدت ترك تلك الشائعة لمدة معينة، ولم يكن غريبا بعد ذلك أن تتولى منصة “تبيان” إصدار النفي، كأول مشاركة لها في الحياة العامة كذراع للدفاع عن الحكومة منتهية الولاية.

موقف حكومة الدبيبة.. خدعة أم خطة؟

الصور انتشرت بشكل مبالغ فيه عبر صفحات متعددة، وطالب النشطاء الليبيون بتوضيحات للأمر، بينما سقط آخرون في فخ التنمر على وظيفة شريفة، وهي “صالونات التجميل”، وهي مهنة لا يستقيم العالم دونها، مثل مهنة الحلاق بالنسبة للرجال.

والغريب أن نفي الحكومة منتهية الولاية جاء بصيغة تشبه التبرؤ من عقد ملتقى لصالونات التجميل، وكأن الأمر فيه شبهات دينية، لتدعم باستجابتها المرتبكة تلك الوصم المجتمعي لمهن معينة، خاصة مهن السيدات.

نفت الحكومة ولم تلتفت للحظة إلى أن صالونات التجميل تلك، تمثل عملا شريفا ويمكن لأصحابه أن يدشنوا نقابة، وليس عملا مشكوكا في شرعيته، كأن يرسل وزير ابنته للدراسة بالخارج أو يذهب وزير للحج على حساب الدولة.

بدأ التريند وانتهى في وقت محدد، ووصلت منه للجمهور عدة رسائل، الأولى هي إطلاق المنصة التي من المفترض أن تنفي الشائعات، والثانية أن حكومة الدبيبة لا تدعم مثل هذه الأنشطة، وكأنها حريصة على تطبيق الدين بهذا الشكل، والثالثة أن من انتقدوا الحكومة قد تسرعوا وأخطأوا في ذلك.. ليبدو الأمر في النهاية كخطة ممنهجة لخدمة الحكومة منتهية الولاية.