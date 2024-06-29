ليبيا: طقس معتدل شمالا حار جنوبا.. واحتمال سقوط أمطار على الجبل الأخضر 

أخبار ليبيا 24

بدأت أجواء الطقس في الاعتدال على الشمال الشرقي ومناطق الساحل الغربي من ليبيا، حيث درجات الحرارة تتراوح ما بين (29-35) مئوية، مع تكاثر للسحب، اليوم السبت، على مناطق الجبل الأخضر واحتمال سقوط أمطار متفرقة، وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

هذا وتكون درجات الحرارة مرتفعة على دواخل الشمال الغربي، وكذلك مناطق الوسط والجنوب، تتراوح ما بين (38-44) مئوية، وتصل على غدامس إلى (47) مئوية.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية: “من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة تراجعا يوم الغد على أغلب مناطق الجنوب الغربي”.

وأضاف: “كما من المتوقع أن تعود الحرارة للارتفاع يوم الاثنين على المناطق الغربية وتنخفض الحرارة بداية من يوم الثلاثاء على مناطق الشمال الغربي مع تحول الرياح إلى الشمالية”.

تفاصيل الطقس

وفي تفاصيل الطقس اليوم، فإن السماء على مناطق شمال غرب ليبيا صافية إلى ظهور بعض السحب. والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (31–35) مئوية على المناطق الساحلية، وما بين (38-43) مئوية على الدواخل.

وفي الشمال الشرقي السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر اليوم على الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (29-32)ْ مئوية.

استمرار الحر بجنوب ليبيا

وفي مناطق الجنوب الغربي السماء صافية، والرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (40–45) مئوية، تصل على غدامس إلى (47) مئوية وتسجل تراجعا يوم الغد على أغلب المناطق.

أما في الجنوب الشرقي، فكذلك السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38 –41) مئوية.