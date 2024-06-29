الأرصاد تحذر من ريح قوي على ساحل شرق ليبيا.. والموج يصل لأكثر من 3 أمتار

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حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من ريح شمالية غربية إلى بحري نشط إلى قوي على أغلب الساحل الشرقي لليبيا.

وقال المركز، في تحذيره، إن سرعة الريح تصل إلى ما بين (25-30) عقدة، مع ارتفاع للموج يصل إلى (3.25) متر.

وأوضح المركز، أن الساحل من راس جدير إلى سرت، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب. ويشهد الساحل ريح شمالية شرقية إلى شرقي سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 -1.00) متر. وذكر أن البحر في تلك المناطق هادئ إلى خفيف الموج.

ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (22-26) مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة على ساحل الخمس وذلك لاحتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليل وفي الصباح الباكر.

ساحل شرق ليبيا

ومن الساحل من الخليج إلى إمساعد، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على ساحل الجبل الأخضر.

والريح شمالي غربي إلى بحري سرعته تتراوح ما بين (10-20) عقدة ويصل إلى ما بين (25-30) عقدة على أغلب الساحل. وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.25) متر ويصل يوم الغد إلى (3.25) متر على ساحل درنة.

والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطرب على ساحل درنة، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (24-26) مئوية..

والرؤية جيدة إلى متوسطة على الساحل من شحات إلى درنة بسبب اضطراب البحر.