عقيلة صالح يتابع عمل صندوق إعادة الإعمار مع بالقاسم حفتر

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التقى المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي بمكتبه في مدينة القبة، المهندس بالقاسم حفتر مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وذلك لمتابعة عمل الصندوق والوقوف على احتياجاته وتقديم كافة الدعم اللازم لمواصلة المشاريع التنموية على مستوى البلاد.

عقيلة صالح يشيد بعمل الصندوق التنموي

وأطلع رئيس مجلس النواب خلال اللقاء على سير عمل مشاريع التنمية والإعمار، ونسب إنجازها والخطط الاستراتيجية التي يعمل الصندوق وفق آليتها، والتي تشمل مشاريع الإسكان العام والصحة والتعليم والطرق والجسور والبنية التحتية، وكل المشاريع المستقبلية والحالية، في كل المدن والمناطق والتي يأتي على رأسها مشروع صيانة وتطوير جسر وادي الكوف والطرق المحيطة به.

وأكد المهندس بالقاسم حفتر، على التزام كل الشركات العاملة بالجداول الزمنية، ولتي تهدف إلى افتتاح عدد كبير من المشاريع نهاية هذا العام وفق مواعيد محددة بشكل مسبق، والتي تدخل ضمن خطة الصندوق التنموية.

وأثنى المستشار عقيلة صالح، على الجهود التي تبذل من قبل إدارة الصندوق وفريقه الذين يعملون ليل نهار لتحقيق الأهداف المرصودة لبناء الوطن وإثبات جدارتهم بالمسؤولية التي يحملونها أمام الله وكافة الشعب الليبي.

وفي تصريحات صحفية أوضح بالقاسم حفتر عن مطالبة المدن الغربية، بأن تصل في مدنهم مشاريع التنمية وإعادة الإعمار التي يرعاها الصندوق، “سوف نساعد الجميع، والمدن بالمنطقة الغربية تتصل بنا، ونستعد للعمل معهم”، مؤكداً “عملنا لا علاقة له بالسياسة، والتطور المستمر في ليبيا سيقرب الليبيين من بعضهم البعض، لأنهم جميعا بحاجة إليه. الليبيون فقدوا الثقة في الحكومات، لأنها في صراع، ولا تقدم أي خدمات”.