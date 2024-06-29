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عدد الناخبين في انتخابات البلدية يفوق 120 ألف ناخب وناخبة

ارتفاع عدد الناخبين لـ60 بلدية

29 يونيو، 2024 7:57 م
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انتخابات-البلدية
انتخابات-البلدية

أخبار ليبيا 24

أعلنت المفوضية العُليا للانتخابات أن إجمالي الناخبين المسجلين في الانتخابات البلدية لــ60 بلدية بلغ 120.188 ناخب وناخبة.

ووفقًا للمفوضية العُليا للانتخابات، بلغ إجمالي عدد المُسجلين من الرجال أكثر من 90 ألف ناخب، أما عدد الناخبات قرابة 28 ألف ناخبة.

وفي الأثناء.. نظمت المفرصية العليا للانتخابات جلسة حوارية مع مؤسسات المجتمع المدني؛ لتعزيز الشراكة بين المفوضية و مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريك أساسي في العملية الانتخابية و دعمها، بحسب ما أكدته المفوضية.

وتضمنت الجلسة الحوارية «مناقشة برامج التوعية الانتخابية و حث المواطن على المشاركة في التسجيل بسجل الناخبين اضافة إلى سماع الآراء و الأفكار التي تصب في دعم العملية الانتخابية زيادة نسب المشاركة فيها» بحسب منشور المفوضية العُليا للانتخابات.

و أكدتْ المفوضية العُليا للانتخابات أنّ الحملات التوعوية بمكاتب الإدارة الانتخابية لا تزال مستمرة في تسجيل الناخبين وذلك حتى يوم الأحد 7 يوليو 2024.

 

وفي وقتٍ سابق.. جدّد سفير بريطانيا لدى ليبيـا مارتن لونغدن، استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني و الاستشاري للمفوضية العُليا للانتخابات حتى تتمكن من إنجاز الاستحقاق الانتخابي المرّتقب، و«يعزز جاهزيتها ويهيئ مناخاً ملائماً لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة» بحسب المفوضية العُليا للانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء سفير بريطانيا لدى ليبيـا مارتن لونغدن بعماد السايح، رئيس المفوضية العُليا للانتخابات في طرابلس، إذ ناقش الطرفان؛ سبل دعم العملية الانتخابية في ليبيـا، ومستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية، وفقَ منشور المفوضية.

29 يونيو، 2024 7:57 م
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