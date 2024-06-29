صدور كتيب يوثق تاريخ مقبرة إيليا آريسوث بطرابلس

أخبار ليبيا 24

صدر حديثاً كتيب يتناول حقبة زمنية مهمة في تاريخ ليبيا الحضاري والمنسي، وهو كتيب يحمل عنوان مقبرة إيليا آريسوث، الاكتشاف، الترميم، والأسرار” يتناول تاريخ مقبرة إيليا آريسوث، وظروف اكتشافها.

عن الكتيب وقصة المقبرة الأثرية

يسرد الكتيب التوثيقي، أعمال الترميم التي خضعت لها مؤخراً المقبرة، والتنظيم الداخلي لها، وأهمية العمل الجماعي لحماية الموروث، ودور الأرشيف في صون تاريخ المعالم الأثرية، وصور لأعمال الترميم، وخرائط ورسوم توضيحية للمقبرة ومنطقة قرقارش إضافة إلى صورة من مرسوم ولائي صادر عام 1926 يؤكد على أهمية الموقع.

وبحسب ما نشرته مصلحة الآثار عن الكتيب، فإن الكتاب يعد مصدراً للمعلومات حول مقبرة إيليا آريسوث، مسلطا الضوء على تاريخها العريق وأهميتها الأثرية، كما يوثق جهود الترميم والصيانة التي جرت للحفاظ على هذا الموقع الأثري، موضحا أهمية العمل الجماعي وحماية الموروث الثقافي، كما يثري المكتبة العربية بالمزيد من المعلومات حول تاريخ ليبيا العريق، وسيكون الكتيب متاحا قريبا في مكتبات مصلحة الآثار في ليبيا.

وأشارت المصلحة أن الكتيب يأتي برعاية بروفيسور لويزا موسو، وسيكون متاحاً في مكتبات مصلحة الآثار قريباً، لكل القرّاء والمهتمين بالتاريخ والحضارة الليبية.

وأوضحت المصلحة أن المقبرة تعد أحد المعالم المهمة في مدينة طرابلس، قامت مصلحة الآثار بحماية الموقع الذي نال منذ تاريخ اكتشافه اهتمام العلماء أمثال سالفاتوري أوريجما وبيترو رومانيللي وأنطونينو دي فيتا، لما يتميز به من رسوم جميلة تسلط الضوء على الطقوس الجنائزية في القرن الرابع الميلادي وهو زمن تداخلت خلاله الكثير من المعتقدات الدينية المحلية والوافدة.

أنشأت المقبرة سيدة تبلغ من العمر نحو ستين عاما من سكان مدينة «أويا»، وهو الاسم القديم لمدينة طرابلس، فهي من طبقة أرستقراطية غنية أنشأت المقبرة في أحد المحاجر المهجورة في ضاحية قرقارش لها ولزوجها، وقبرين آخرين لم يجرِ استغلالهما.