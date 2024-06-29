أخبار دوليةالأخبار
أخر الأخبار

روسيا تدمر 12 مركزًا للتحكم في الطائرات بأوكرانيا

روسيا تواصل فتكها بالبنية التحتية

29 يونيو، 2024 1:36 م
0 0
روسيا تدمر 12 مركزًا للتحكم في الطائرات بأوكرانيا
روسيا تدمر 12 مركزًا للتحكم في الطائرات بأوكرانيا

أخبار ليبيا 24

دمّرت القوات الروسية أكثر من 12 مركزًا للتحكم في الطائرات المسيرة في أوكرانيا، وفقَ ما أكدهُ المتحدث باسم المجموعة القتالية الغربية الروسية عبر تطبيق تيليقرام.

ووفقًا للمتحدث الروسي: (تمكنت قواتنا الجوية ومعداتنا الإلكترونية من تدمير 7 طائرات استطلاع مسيّرة قرب مستوطنات فلاديميروفكا، وبريوبرازينسكوي، وبلوشتشانكا، وكريمينايا، فضلاً عن تدمير وتحطيم 12 مركز للتحكم في الطائرات الأوكرانية) وفقَ قوله.

وفيما سبق… شنّت القوات الأوكرانية هجومًا مسيرًا على 4 مصافٍ لتكرير النفط في روسيا، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وزارة الدفاع الروسية أكدت أنّ هذا الهجوم يعدّ من أكبر الهجمات منذ بداية الحرب في أوكرانيا، مضيفةً «لقد تمكنت قواتنا العسكرية من اعتراض وتدمير 70 طائرة مسيرة فوق شبه جزيرة القرم والبحر الأسود، وأكثر من 40 طائرة فوق منطقة كراسنودار» وفقَ منشور للوزارة عبر تطبيق تليغرام.

وفي هجومٍ سابق.. دمرت القوات الأوكرانية مصفاتين للنفط جنوبي روسيا، وترامن هذا الهجوم مع زيادة ملحوظة في معدلات الإنتاج الروسية إذ بلغ متوسط الإنتاج خلال مطلع مايو  5.45 مليون برميل يوميًا، بحسب وزارة الطاقة الروسية.

عطّلتْ الضربات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة الروسية حوالي 14% من قدرة تكرير النفط في روسيا، مما أثر على أسعار الوقود وإنتاج الكهرباء.

الضربات الأوكرانية؛ وبحسبِ وكالة الاستخبارات (التابعة للبنتاغون) أدتْ إلى ارتفاع أسعار الوقود في روسيا على نطاق محلي بنسبة 20% إلى 30% وذلك خلال شهر مارس الماضي.

29 يونيو، 2024 1:36 م
0 0

المزيد من الأخبار

تركيا... المركزي يبقى على سعر الفائدة دون تغيير

تركيا… المركزي يبقى على سعر الفائدة دون تغيير

29 يونيو، 2024 1:34 م
المغرب

المغرب… تفاؤل حول مستقبل الاقتصاد

29 يونيو، 2024 1:32 م
القيادة المركزية الأمريكية تدمر 7 مسيرات حوثية

القيادة المركزية الأمريكية تدمر 7 مسيرات حوثية

29 يونيو، 2024 1:25 م
أكسيوس: مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة

أكسيوس: مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة

29 يونيو، 2024 1:20 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى