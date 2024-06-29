جمهورنا يرى أن سلطة العرف أقوى من القانون عند حل النزاعات الاجتماعية

أخبار ليبيا 24

العرف أحد مصادر التشريع في القانون الليبي، أسوة ببقية القوانين والدساتير العربية، ولكن هذه السلطة أصبحت تفوق القوانين والتشريعات التي سنها القانون الليبي، وتُحل قضايا القتل أو الإعتداءات على مختلف أنواعها، باللجوء إلى العرف، وإدخال القبيلة لحل هذه القضايا، في الوقت الذي يجب أن تُحال إلى القضاء حتى تتحقق العدالة، ويتم ردع المجرمين.

طفلة ضحية العنف الأسري

وفي واقعة مقتل الطفلة (أسيل) التي هزت كافة ليبيا خلال اليومين الماضيين، والتي قتلت على يد زوجة أبيها التي كانت تستخدم في شتى أنواع التعذيب بطريقة وحشية، ضد أبناء زوجها، وسط غياب لدور الأب الذي يعتبر متواطئ معها.

الإفلات من العقاب باللجوء إلى العرف

وتحولت القضية إلى قضية رأي عام، وسط مخاوف من أن تحل بشكل ودي ويتدخل العرف لإسكات والدة الطفلة التي تناشد بأخذ حق إبنتها المعذب، على الرغم من إحالة القضية للنيابة العامة، ولكن الوساطة التي تتمتع بها المتهمة (زوجة الأب) جعل الكثيرين من رواد صفحات التواصل الاجتماعي يطالبون، بتقديمها للقضاء وعدم التهاون مع الجانية، كي يتحقق الردع العام، وتكون عبرة لكل من تسول له نفسه بالاعتداء على أطفال عُزل.

ورغم التقرير الطبي الذي أكد تعرض الطفلة لضرب مبرح، وكدمات وكسور متعددة، واختناق أدى لنقص في الأكسجين وصدمتها العصبية التي أودت بحياتها، لم تتحرك السلطات الأمنية بشكل حاسم. اكتفت باستدعاء الأب وزوجته لأخذ أقوالهم، مما أثار موجة من الغضب والقلق حول إمكانية إفلات الجناة من العقاب تحت غطاء الحماية الاجتماعية التي يتمتعون بها. إن عدم التحرك الجاد من قبل السلطات يعكس قصورًا خطيرًا في نظام العدالة، ويضع علامات استفهام حول مدى الالتزام بحماية حقوق الأطفال ومحاسبة الجناة.

حول نتيجة الاستطلاع

وفي استطلاع رأي نشرته وكالة أخبار ليبيا 24 على صفحة الفيسبوك، سألنا جمهورنا عن ما إذا (في حالات النزاعات الاجتماعية والجرائم في ليبيا، ماهو الأقوى تأثيراً من وجهة نظرك؟ القانون أم العرف الاجتماعي؟)

علق المتابع ( ابوالقاسم العروس) قائلاً “العرف الاجتماعي أقوى لأن القانون على حسب الشخص، لو مرتكب الجريمة معه إخوته وقبيلته ومسلح، القانون لا يستطيع لمسه، وإذا كان راقد ريح يشحطوه، أما العرف الاجتماعي في مربوعة يجلسوا ساعة يسلموا المجرم لأهله).