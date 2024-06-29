عقوبات صارمة ضد لمخالفين.. تنفيذ حملة في شواطئ بنغازي لضبط استخدام الدراجات المائية

أخبار ليبيا 24

نفذت دوريات مشتركة من جهاز البحث الجنائي وجهاز الحرس البلدي في بنغازي زيارة ميدانية لعدد من المصايف، في إطار فرض شروط وتصاريح لاستخدام الدراجات المائية.

وقال مكتب الإعلام بجهاز الحرس البلدي بنغازي، إنّه جرى ضبط عدد من المخالفين للتعليمات الصادرة عن لجنة تنظيم الشواطئ.

وأضاف، أن الحملة تأتي كجزء من جهود تنظيم الشواطئ وضبط المخالفين لشروط السلامة، بقيادة جهاز البحث الجنائي بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي ومراكز الشرطة في نطاق اختصاصهم، وتحت إشراف النيابة العامة.

وأوضح، أن هذه الجهود تهدف إلى ضمان سلامة المواطنين، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البحرية ضمن الأطر القانونية.

وتشمل الحملة عدة إجراءات، مثل فرض شروط وتصاريح لاستخدام الدراجات المائية، والحد من مضايقة العائلات، وتحديد المسافات القانونية لاستخدام الآلات والدراجات البحرية.

عقوبات صارمة

وتتضمن الحملة فرض عقوبات صارمة تصل إلى الحبس ومصادرة الآلات المخالفة، وفقا للتعهدات المرفقة.

ومن بين الإجراءات تسجيل الدراجات المائية بجهاز البحث الجنائي قبل استخدامها.

ويمنع قيادة الدراجة المائية من غير مالكها ولأكثر من شخص واحد ولمن لم يبلغ السن القانونية. كما يمنع قيادة الدراجة المائية في المناطق المخصصة للسباحة والغوص، والمسموح 100 متر من الشاطئ.

وتشدد الإجراءات على منع مضايقة مرتادي البحر أو القيام بأعمال بهلوانية أو استعراضية. ومخالفة التعليمات تؤدي لمصادرة الدراجة النارية.

ويطلب من أصحاب القرى السياحية في بنغازي التوجه لجهاز البحث الجنائي إدارة مكافحة الظواهر السلبية لإتمام تعهدات متعلقة باستخدام الدراجات المائية مصحوبين بكامل الإجراءات المتعلقة بالقرية.

كما تشدد الإجراءات على أصحاب الدراجات المائية التوجه لجهاز البحث الجنائي إدارة مكافحة الظواهر السلبية للحصول على تصاريح.