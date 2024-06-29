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ترحيل 110 مهاجر صومالي وأثيوبي من بنغازي 

29 يونيو، 2024 1:10 م
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ترحيل 110 مهاجر صومالي وأثيوبي من بنغازي 

أخبار ليبيا 24

قال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بنغازي الكبرى، اليوم السبت، إنّه رحّل 110 مهاجر من الجنسيتين الصومالية والأثيوبية، وذلك في إطار ضبط المهاجرين غير الشرعيين والإسراع في ترحيلهم.

وأضاف الجهاز، أنّ عملية الترحيل جرت يوم 26 يونيو الجاري، وقد جرى ترحيلهم من مركز ايواء وترحيل قنفودة إلى فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية سرت ومن ثم إلى فرع الهجرة طرابلس لتتولى المنظمات الدولية إجراءات ترحيلهم.

ويواصل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في بنغازي الكبرى ترحيل المهاجرين من الجنسيات الأفريقية والعربية والآسيوية إلى بلدانهم عبر مطار بنينا الدولي والمنافذ البرية في أمساعد والكفرة، كذلك.

عمليات ترحيل أخرى من بنغازي

ويوم الخميس، قال الجهاز إنّه رحّل 167 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية تنفيذا لتعليمات رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اللواء نوري الساعدي.

ترحيل 110 مهاجر صومالي وأثيوبي من بنغازي 

التعليمات تقضي بشن حملات يومية تستهدف ضبط المهاجرين غير الشرعيين. وأضاف الجهاز، أنّ الحملات أسفرت عن ضبط العديد من المهاجرين غير الشرعيين.

وقال إنّ ترحيل المهاجرين غير الشرعيين  من الجنسية السودانية والتشادية جرى من مركز إيواء قنفودة التابع للفرع الى مركز إيواء وترحيل الكفرة تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم.

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وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بنغازي الكبرى، إن من ضمن المُرحلين مصابين بأمراض معدية “الوباء الكبدي CB”، مشيرًا إلى أنّ منهم من عليه قيود أمنية وإبعاد من النيابة العامة.

 

 

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29 يونيو، 2024 1:10 م
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